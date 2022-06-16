إصابة الملك محمد السادس بكورونا

2022-06-16 / 16:56
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هبة بريس

أعلن بلاغ للديوان الملكي، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض.

وذكر البروفيسور لحسن بليماني الطبيب الشخصي للملك، وفق بلاغ الديوان، أن الطبيب حدد بفترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.

نتمنى الشفاء العاجل لعاهل البلاد .

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‫27 تعليقات

  3. الله احفظ ملكنا الهمام بما حفظت به الذكر الحكيم آمين يارب العالمين

  6. نطلب من الله عز وجل ان يعجل بشفاء ملكنا ويحفظه من كل سوء بما حفظ به الذكر الحكيم

  8. نتمنى موفور الصحة و تمام العافية لعاهلنا المفدى حفظه الله و أيده بنصره

  11. نتمنى الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لنا ولكم.

  12. بالشفاء العاجل ان شاء الله الله يخليه لينا ملكنا العزيز تاج فوق رؤوسنا

  13. اللهم اشف ملكنا محمد السادس شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما ولا ألما

  16. اللهم اشفيه و اشفي مرضانا و مرضى المسلمين لا شفاء آمين يارب العالمين

  18. اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما

  19. الله يشافي ملكنا الهمام ويحفظه وينجيه. الله يطول لنا في عمره ويخليه تاج فوق رؤوسنا. يارب العالمين.

  20. الله يشافي سيدنا ملكنا محمد السادس اللهم انصره واحفظه ياحي ياقيوم بما حفظت به القران العظيم

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