إصابة الملك محمد السادس بكورونا
هبة بريس
أعلن بلاغ للديوان الملكي، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض.
وذكر البروفيسور لحسن بليماني الطبيب الشخصي للملك، وفق بلاغ الديوان، أن الطبيب حدد بفترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.
نتمنى الشفاء العاجل لعاهل البلاد .
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27 تعليقات
اتمنى لملكنا الشفاء العاجل ان شاء الله
اتمنى الشفاء العاجل لملكنا ان شاءالله
الله احفظ ملكنا الهمام بما حفظت به الذكر الحكيم آمين يارب العالمين
يا ربي تشافيه ان شاءالله
allah ychafih
نطلب من الله عز وجل ان يعجل بشفاء ملكنا ويحفظه من كل سوء بما حفظ به الذكر الحكيم
طهورا ان شاء الله الله يشافي ملكنا الحبيب ويحفظه
نتمنى موفور الصحة و تمام العافية لعاهلنا المفدى حفظه الله و أيده بنصره
Que Dieu garde et protège notre Roi
الله يحفظ ويشافيه
نتمنى الشفاء العاجل لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لنا ولكم.
بالشفاء العاجل ان شاء الله الله يخليه لينا ملكنا العزيز تاج فوق رؤوسنا
اللهم اشف ملكنا محمد السادس شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما ولا ألما
الله يشافي ويحفظ ملكنا ويخليه تاج فوق رؤوس المغاربة.
اللهم يشفيه يارب
اللهم اشفيه و اشفي مرضانا و مرضى المسلمين لا شفاء آمين يارب العالمين
اللهم رب الناس اذهب الباس
اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
الله يشافي ملكنا الهمام ويحفظه وينجيه. الله يطول لنا في عمره ويخليه تاج فوق رؤوسنا. يارب العالمين.
الله يشافي سيدنا ملكنا محمد السادس اللهم انصره واحفظه ياحي ياقيوم بما حفظت به القران العظيم