إصابة الملك محمد السادس بكورونا

هبة بريس

أعلن بلاغ للديوان الملكي، إصابة الملك محمد السادس، بفيروس كورونا دون أعراض.

وذكر البروفيسور لحسن بليماني الطبيب الشخصي للملك، وفق بلاغ الديوان، أن الطبيب حدد بفترة راحة للملك محمد السادس لبضعة أيام.

نتمنى الشفاء العاجل لعاهل البلاد .

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