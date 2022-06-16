السعودية تجدد تأكيدها على موقفها الداعم لمغربية الصحراء

2022-06-16 / 16:00
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هبة بريس

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، على موقفها الداعم لمغربية الصحراء، كما جاء في محضر الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية.

وأشار المحضر إلى أن المملكة تدعم أيضا الجهود التي تقوم بها المملكة المغربية من أجل إيجاد حل سياسي واقعي على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.

وجددت المملكة دعمها الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وذكر محضر الدورة أن ” الجانب السعودي جدد دعمه الثابت والموصول للوحدة الترابية للمملكة المغربية الشقيقة “.

وشددت المملكة العربية السعودية على دعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية في إطار سيادة المغرب ووحدة ترابه الوطني كحل يتطابق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعبرت المملكة عن رفضها لأي مساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية أو التعدي على سيادتها أو وحدة ترابها الوطني.

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