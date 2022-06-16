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دعم مهنيي النقل.. الحكومة: صرفنا 1.4 مليار درهم وندرس رفع قيمة الدعم

2022-06-16 / 15:14
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هبة بريس - لبنى أبروك

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قيمة الدعم الذي صرف لفائدة مهنيي النقل الى حدود اليوم، بلغت 1.4 مليار درهم.

وذكر بايتاس في كملته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، أنه تم صرف الدعم على ثلاث دفعات “شهر أبريل وماي ويونيو، حيث استفادت منه حوالي 180 الف عربة بنسبة بلغت 90% خلال المرحلة الاولى و89% خلال المرحلة الثانية، وحوالي 20% خلال المرحلة الثالثة حتى الأسبوع المنصرم.

وأضاف بايتاس، أن الحكومة تنكب حاليا لدراسة الامكانيات والهوامش المتاحة لرفع الدعم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات بشكل متزايد خلال الفترة الأخيرة.

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‫2 تعليقات

  1. منكم واليكم هاك الدعم وجي دير المزوط عندنا لماذا الدعم لم يشمل جل المواطنين اليس لديهم سيارات ….لماذا الدعم لم يشمل المواد الغدائية كي يستفيد الفقير ….اما الدعم للمهنيين السائقين فهم لم يخسرو شيء لانهم يزيدون في التسعرة …..المتضرر هو الفقير لا دخل ويستعمل وسائل النقل الخاصة طاكسي حافلة وووووو

  2. أخنوش يعطي الدعم لشاحنات نقل المحروقات الخاصة بلوبي المحروقات هي المستفيد الوحيد من دعم المحروقات

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