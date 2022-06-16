الحكومة عن إقالة خاليلوزيتش: “حنا ماشي سوقنا.. هذاك شغل الجامعة”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قرار إقالة مدرب المنتخب الوطني وحيد خاليلوزيتش، يعود إلى الجامعة الملكية لكرة القدم.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، بالرباط، “بخصوص إقالة المدرب حنا ماشي سوقنا”.

وأضاف بايتاس قائلا “الجامعة الملكية عندها استقلاليتها وهي التي سوف تجيب عن الموضوع”

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 1 12