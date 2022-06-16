الحكومة لأصحاب المشتريات المحجوزة: “من حقكم تمشيو تاخذو حوايجكم”
هبة بريس - الرباط
علقت الحكومة على الضجة التي أثارها موضوع حجز مصالح الجمارك لكمية مهمة من المشتريات القادمة من المواقع الالكترونية وخاصة الصينية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة ستطبق ستقنن العملية وستطبق إجراءات جديدة بدءا من فاتح يوليوز القدم، مشيرا الى أن لجوء فئة عريضة من المواطنين الى الشراء من هذه المواقع يضر بالصناعة والتجارة الوطنية.
وأضاف بايتاس قائلا :”كاع المقتنيات اللي اقتناها المواطنون قبل 1 يوليوز لا يطبق عليها الإجراء الجديد ومن حقهم يمشيو ياخذو أغراضهم بكل سهولة”، مشيرا الى أن الأرقام التي تظهرها هذه العملية خلال سنة 2021 بلغت 1 مليار درهم ويتوقع أن تصل الى 2 مليار درهم خلال سنة 2022.
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4 تعليقات
الله يعز الصين ،اما المغرب راه الطماطم والسردين مكرهوش يرجعوه ب الف درهم للكيلو، نظام فاشل ، نظام جاهل ،يوم سينفجر البركان وقتها سنرى ماذا سيحرق
واش منين كتشري صباط صنع مغربي كدوز به شهراين مكاملينش ويبدأ يضحك من القدام، كفاش نبقاو نثيقو في الحاجة لي كتخدم في المغرب، اذا الناس كتلتجأ الحاجة ديال برا.
على زين الحوايج لي عندنا ماكاين غي كور وعطي لعور ماشي لخاطرهم تايشروا من مواقع غربية وصينية انا براسي تانشري من موقع اوربا وجودة بتمن متل تمن الالبسة لي عندنا مع انها ماركات دون المستوى
هذه العملية تمكننا من القيام باختيارات نا مباشرة دون وسطاء.
الدخول إلى العولمة هو اختيار الدولة بامتياز و عليهم تحمل نتائج اختياراته السياسية بما لها و ما عليها.