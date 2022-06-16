الحكومة لأصحاب المشتريات المحجوزة: “من حقكم تمشيو تاخذو حوايجكم”

هبة بريس - الرباط

علقت الحكومة على الضجة التي أثارها موضوع حجز مصالح الجمارك لكمية مهمة من المشتريات القادمة من المواقع الالكترونية وخاصة الصينية.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الحكومة ستطبق ستقنن العملية وستطبق إجراءات جديدة بدءا من فاتح يوليوز القدم، مشيرا الى أن لجوء فئة عريضة من المواطنين الى الشراء من هذه المواقع يضر بالصناعة والتجارة الوطنية.

وأضاف بايتاس قائلا :”كاع المقتنيات اللي اقتناها المواطنون قبل 1 يوليوز لا يطبق عليها الإجراء الجديد ومن حقهم يمشيو ياخذو أغراضهم بكل سهولة”، مشيرا الى أن الأرقام التي تظهرها هذه العملية خلال سنة 2021 بلغت 1 مليار درهم ويتوقع أن تصل الى 2 مليار درهم خلال سنة 2022.

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