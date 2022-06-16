التسوق من المواقع الصينية.. الحكومة: يضر بالصناعة والتجارة الوطنية

هبة بريس - لبنى ابروك

علقت الحكومة على الضجة التي أثارها موضوع لجوء فئة عريضة من المواطنين إلى الشراء من المواقع الالكترونية وخاصة الصينية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس بالرباط “حسب القانون فجميع المقتنيات التي تصل الى مبلغ 1250 درهم يعفى أصحابها من ضريبة الجمارك”.

لو كان الموضوع يقتصر على الأشخاص، يضيف بايتاس، “فلا مشكل.. لكن أصبحت هناك ممارسات تدليسية عبر تجزيء السعر الذي يتجاوز 1250 درهم لعدم تأدية أي مبلغ لميزانية الدولة”

وشدد بايتاس، على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو تقنين العملية، مؤكدا على أن الموضوع أصبح يضر بالصناعة والتجارة المغربية بحيث أن الارقام التي تظهرها هذه العملية خلال سنة 2021 بلغت 1 مليار درهم ويتوقع أن تصل الى 2 مليار درهم خلال سنة 2022.

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