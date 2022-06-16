الحكومة تصادق على تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى الدول الأجنبية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.21.344 بتتميم المرسوم رقم 2.13.423 بتاريخ 28 من ربيع الأول 1435 (30 يناير 2014) بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 المكرر و50 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

هذا المرسوم بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية المتعلقة بالإلحاق وبإدماج الموظفين الملحقين، قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 1.13.423 الصادر في 30 يناير 2014، بتحديد كيفيات تطبيق الفصول 48 و48 مكرر من الظهير الشريف السالف الذكر، عبر اعتماد مقتضيات ترمي إلى تبسيط وتسريع وتيرة تسوية وضعية الموظفين الملحقين لدى دولة أجنبية أو منظمة جهوية أو دولية.

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