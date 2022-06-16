بعد عشرين سنة من الجمود.. رفع القيمة المادية لمنح الجائزة الوطنية للمسرح

2022-06-16 / 15:51
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

عقدت الحكومة اليوم أشغال مجلسها الأسبوعي بشكل حضوري برئاسة عزيز أخنوش و هو الاجتماع الذي خصص لمناقشة عدد من المواضيع و المصادقة على مجموعة من مشاريع القوانين و كذا تعيينات المناصب العليا.

و تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.23 بتغيير المرسوم رقم 2.16.211 الصادر في 17 شعبان 1437 (24 ماي 2016) المتعلق بتنظيم الجائزة الوطنية للمسرح، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

ويأتي هذا المشروع تنفيذا للبرنامج القطاعي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع الثقافة- المتعلق بدعم المسرح وتكريم المبدعين والإبداع، مع تشجيع مبدأ التنافسية الشريفة التي من شأنها أن تحافظ على قوة الحضور المتألق للمسرح إن على المستوى الوطني أو العربي أو الدولي.

ويهدف هذا المشروع إلى الرفع من قيمة الجوائز المخصصة للمهرجان الوطني للمسرح الذي لم يشهد منذ ما يناهز العشرين سنة أي تعديل على مستوى القيم المالية الممنوحة للحاصلين على جوائز المهرجان، وذلك عبر تعديل المادة 11 من المرسوم رقم 2.16.211 المتعلقة بالقيمة المادية للجوائز المكونة للجائزة الوطنية للمسرح.

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