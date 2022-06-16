البدراوي بعد انتخابه رئيسا: “الرجاء زاوية و أنا طالب التسليم و دمي و رزقي غنعطيهم للخضراء”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نال عزيز البدراوي ثقة المنخرطين الخمسة و تسعون الذين حضروا الجمع العام الانتخابي من أصل 135، حيث تمت تزكيته بالإجماع رئيسا للنادي الأخضر في المرحلة المقبلة خلفا لأنيس محفوظ.

و مباشرة فور انتخابه رسميا رئيسا جديدا للمكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، أكد عزيز البدراوي عن شكره لمؤسسة المنخرط و لجماهير النادي و لكل من وضع ثقته في شخصه.

و قال البداروي: “الراجا زواية و أنا داخل ليها و أنا طالب التسليم، من اليوم عهد جديد، من اليوم عصر المصالحة، غنتصاحبو مع الجامعة و العصبة و حتى مع المنخرطين و مع الجميع، هدفنا مصلحة الراجا”.

و أضاف الرئيس الجديد للرجاء: “دمي و رزقي غنعطيهم للرجاء، و غنخدمو كاملين باش نرجعو الفريق لسكة الألقاب، الرجاء خاصو يبقى ديما لفوق”.

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