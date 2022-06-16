البدراوي بعد انتخابه رئيسا: “الرجاء زاوية و أنا طالب التسليم و دمي و رزقي غنعطيهم للخضراء”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
نال عزيز البدراوي ثقة المنخرطين الخمسة و تسعون الذين حضروا الجمع العام الانتخابي من أصل 135، حيث تمت تزكيته بالإجماع رئيسا للنادي الأخضر في المرحلة المقبلة خلفا لأنيس محفوظ.
و مباشرة فور انتخابه رسميا رئيسا جديدا للمكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي، أكد عزيز البدراوي عن شكره لمؤسسة المنخرط و لجماهير النادي و لكل من وضع ثقته في شخصه.
و قال البداروي: “الراجا زواية و أنا داخل ليها و أنا طالب التسليم، من اليوم عهد جديد، من اليوم عصر المصالحة، غنتصاحبو مع الجامعة و العصبة و حتى مع المنخرطين و مع الجميع، هدفنا مصلحة الراجا”.
و أضاف الرئيس الجديد للرجاء: “دمي و رزقي غنعطيهم للرجاء، و غنخدمو كاملين باش نرجعو الفريق لسكة الألقاب، الرجاء خاصو يبقى ديما لفوق”.
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4 تعليقات
عصر الفساد والنهب لم يبقى لك الا ان تعبدها وتتضرع لإرضائها شرذمة من المنافقين
هي نسميوها للا رجا البحرية أعوذ بالله من الشرك به
التسليم لا يكون إلا لله إذاً هو روح الإسلام، بل هو الإسلام نفسه، يقول الله -سبحانه وتعالى- عن إبراهيم -عليه السلام-: (إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ) [البقرة:131].
اشمن زاوية و اشمن تسليم .
واش هادا نادي عريف عندو تاريخ ولا زاوية مدفون فيها حمار حشاكم