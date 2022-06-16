رسميا.. منخرطو الرجاء يصوتون بالإجماع على عزيز البدراوي رئيسا للنادي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بتصويت جميع الحاضرين، و عددهم 95 منخرطا من أصل 135، تم إعلان عزيز البدراوي رئيسا جديدا للمكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي.

و وسط أجواء هادئة و سريعة، مر الجمع العام الانتخابي لنادي الرجاء الرياضي حيث قدم أنيس محفوظ و مكتبه الاستقالة ليتم التصويت بالإجماع للمرشح الوحيد للرئاسة.

و صفق الحاضرون بالإجماع على ترشيح البدراوي بحضور ممثل العصبة الاحترافية و الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ليصبح البدراوي رئيسا بصفة رسمية للنادي الأخضر.

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