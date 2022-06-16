ناصر بوريطة

بوريطة يجري محادثات مع نظيره السعودي

2022-06-16 / 13:25
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هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس، محادثات مع نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان اَل سعود.

ويترأس السيد بوريطة وسمو الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، أشغال الدورة ال 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية السعودية.

ويأتي التئام هذه الدورة في إطار ترسيخ علاقات التعاون المشترك بين البلدين، وإجراء تقييم شامل لهذا التعاون، فضلا عن تقديم برامج عمل جديدة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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