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ميناء طنجة.. حجز مبالغ مالية غير مصرح بها ومنتجات صيدلانية مهربة

2022-06-16 / 13:19
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هبة بريس

أحبطت عناصر الجمارك التابعة لمديرية المسافرين بميناء طنجة المتوسط، أمس الأربعاء، إدخال مبالغ مالية مهمة بالعملة الصعبة ومنتجات صيدلانية مهربة إلى التراب الوطني.

وأفاد مصدر جمركي بأن عناصر الجمارك العاملة بمحطة الوصول بميناء طنجة المتوسط للمسافرين حجزت 46 ألفا 950 أورو وكمية مهمة من الملابس تحمل علامات تجارية عالمية فاخرة تزيد قيمتها عن 426 ألف درهم، موضحا أن مغربيا مقيما بالخارج كان يحاول إدخالها إلى التراب الوطني دون القيام بالتصريح لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر نفى لعناصر الجمارك، المكلفة بمهام المراقبة، توفره على أي منتجات أو مبالغ مالية موجبة للتصريح الجمركي.

في عملية ثانية، قامت عناصر الجمارك التابعة لمديرية المسافرين لميناء طنجة المتوسط، الأربعاء، بإحباط عملية استيراد غير مشروع ل462 علبة من تصاميم صناعة الأسنان و528 وحدة من لفافات الضمادات بقيمة تصل إلى 385 ألف درهم.

وأشار المصدر الجمركي إلى أن مغربيا على متن سيارة مرقمة بإيطاليا كان ينوي إدخال هذه المواد إلى التراب الوطني، مضيفا أن المعني بالأمر أقر بأنه يجهل المقتضيات القانونية المنظمة لنقل واستيراد هذا النوع من البضائع.

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