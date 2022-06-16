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الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بعد تراجع 5 أسابيع

2022-06-16 / 12:17
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هبة بريس - وكالات

بعد 5 أسابيع من انخفاض الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، ارتفع عدد الوفيات على مستوى العالم بنسبة 4% الأسبوع الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وأعلنت المنظمة في تقييمها الأسبوعي للجائحة، الصادر يوم الخميس، عن 8700 حالة وفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، مع قفزة بنسبة 21% في الأميركتين وزيادة بنسبة 17% في غرب المحيط الهادئ.

وأضافت أن حالات الإصابة بفيروس كورونا مستمرة في الانخفاض، حيث سجلت حوالي 3.2 مليون حالة جديدة الأسبوع الماضي، ما يزيد من تراجع الإصابات منذ ذروتها في يناير/ كانون الثاني الماضي.

ومع ذلك حدثت طفرات كبيرة في العدوى في بعض المناطق، حيث سجلت منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا زيادات بلغت 58 و33% على التوالي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في وقت سابق هذا الأسبوع: “نظرا لأن العديد من البلدان خفضت الرقابة والاختبارات، فإننا نعلم أن هذا العدد لم يتم الإبلاغ عنه بشكل كافٍ. لا يوجد مستوى مقبول من الوفيات الناجمة عن الفيروس بالنظر إلى أن المجتمع العالمي لديه الآن اللقاحات والأدوية ووسائل التشخيص لوقف انتشار الفيروس”.

في حين أسقط العديد من الدول الغنية في أوروبا وأمريكا الشمالية معظم القيود المتعلقة بالفيروس، فإن سياسات الصين الصارمة بشأن الفيروس تعني إجراء المزيد من الاختبارات الجماعية والحجر الصحي وعزل أي شخص كان على اتصال بمصابين.

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