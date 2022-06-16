أمن وجدة يحبط عملية تهريب 2400 طائر “حسون” نحو الجزائر

هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة، مساء يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم مواطن من جنسية جزائرية، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وتهريب أسراب مهمة من الطيور من فصيلة ” الحسون”.

وقد جرى تنفيذ هذه العملية بمنزل كائن بحي “كولوج” بمدينة وجدة، حيث أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 60 قفصا تحتوي على 2400 طائر من فصيلة “الحسون”، كان يتم تجميعها في ظروف منافية للشروط البيطرية وتشكل تهديدا لحياة هذا النوع من الطيور، وذلك في أفق الترتيب لمحاولة تهريبها نحو الجزائر.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، فيما تم إشعار مصالح المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر وتسليمها الطيور المحجوزة التي تنتمي لفصيلة محمية من الانقراض ويمنع صيدها أو تصديرها.

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