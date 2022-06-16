بدعم من الاتحاد الأوروبي.. النيابة العامة تكون قضاة المغرب لتعزيز حماية المرأة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الخميس 16 يونيو 2022 بمدينة طنجة، أشغال دورة تكوينية لفائدة المسؤولين القضائيين.
هاته الدورة التكوينية تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبدعم من الاتحاد الأوربي يومي 16 و17 يونيو الجاري حول موضوع “تعزيز دور النيابة العامة من أجل توفير حماية ناجعة للمرأة ضحية العنف” يؤطرها خبراء وطنيون ودوليون.
و تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المسؤولين القضائيين من تعزيز معارفهم حول المعايير الوطنية والدولية في موضوع العنف ضد المرأة ومناقشة مضامين البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف الذي يسائل كافة المتدخلين المعنيين بالحماية القضائية من قضاة ومكلفين بالبحث الجنائي إلى جانب مقدمي خدمات التكفل الطبية و الاجتماعية.
كما يطرح اللقاء للنقاش موضوع زواج القاصر وأثاره السلبية على الحياة الخاصة للقاصر، ويعرض مضامين اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد النساء والعنف المنزلي (اتفاقية إسطنبول) وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
و فضلا عن ذلك، تروم الدورة التعريف بالاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وكذا الممارسات الجيدة ببعض الدول الأعضاء بمجلس أوروبا والبرامج والآليات الملائمة.
و تأتي الدورة التكوينية استمرارا لمجهودات رئاسة النيابة العامة لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وانفتاحهم على مقاربة حقوق الانسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة.
19 تعليقات
الحمد لله على أن الإسلام كرمك تكريما عظيما حيث قيل ان الجنة تحت أقدام الأمهات.
الإسلام أعطى العزة والكرامة والمساواة بين الجنسين التي ذكرها الله في كتابه الكريم وهذا دليل على أن كون المرأة في المجتمعات العربية والغربية لها أهمية كبيرة..
قبل الحديث عن حقوق المرأة في المجتمع المغربي حالياً نلاحظ أنها لازالت تعاني من التعسف والتعنيف داخل الإدارات مما يؤدي هذا بها إلى الاغتصاب وأحيانا إلى الانتحار..
المرأة المغربية محكورة في حقها وهضومة لدى الرجال لهذا يجب على منظمات حقوق المرأة تقف معها وتاخذ بيدها…
في نظري ان المرأة كسرت جدار الصمت وأصبحت تدافع عن سياستها وسيادتها بوجه مكشوف .. أصبحت المرأة القوية التي تعتمد على نفسها بدون رجل معها…
هنيئا للمرأة المغربية التي أظهرت وجودها أمام الرأي العام العالمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة وهذا دليل على أنها نافست الرجل…
في نظري ان وظيفة المرأة المغربية هي بيتها وتربية الأبناء تربية حسنة لأنها هي المدرسة الأولى..
كنا نسمع أن الرجل قوامون على النساء والآن أصبح العكس صحيح هههههههههههه..
أصبحنا نلاحظ أن المرأة لها مكانة مرموقة حيث اصبحت تمارس المهن مثلها كمثل الرجل في جميع القطاعات الحكومية والخاصة فالف تحية وتقدير لكل امرأة مغربية ناضلت وجاهدت …
متمنياتي الخالصة لكل بطلات النساء اللواتي حققن منجزات هامة في المغرب خاصة وفي خارج المغرب بصفة عامة ..
شعارنا نحن النساء لا للعنف ضد النساء سواء معنويا أو جسديا فتذكر أيها الرجل: انها الأم والاخت والعمة والخالة وهي سيدة الجنة..
اصبحت قضية المرأة المغربية هي قضية المجتمع المغربي الذي نعيشه الآن من هضم حقوقها وتعنيفها فأين هذه الحقوق التي تتحدثون عنها لاشئ يتغير..
المرأة نصف المجتمع لما وصلت إليه من مكانة مرموقة ومراتب عليا ممتازة جدا فانا بدوري ارفع قبعة رأسي وأقول لك سيدتي انت كل شيء في هذه الدنيا.
لقد وضعت المرأة المغربية رجليها في قبة البرلمان وهذا دليل على كونها تشكل خطوة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب..
احي جميع النساء اللواتي حققن تطور في مجال التعليم والصحة والثقافة والمعلومات العامة دولية ومحلية مما أعطتها قفزة نوعية دينامية ناجحة بسياستها ومنهجيتها الإستراتيجية ..
زواج القاصرات يعود الى الآباء وذالك حسب العادات والتقاليد المرتبطة بهم ..في نظرهم أن الفتاة ملجؤها الوحيد هو بيت الزوجية يعني هذا من بيتها الزوجية الى قبرها ..مما يغتصبونها في طفولتها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ككون إمرأة اطالب بالحاح شديد بعدم استغلالها وتعنيفها من طرف مستخدميها .. المرأة إنسانة منفتحة ومثقفة ومقبولة لدى المجتمع المغربي والعالمي ويجب تقديرها واحترامها…
يجب مراعاة مشاعر المرأة المغربية واعطاء لها قيمة وحقوق بالاخص المرأة القروية التي اصبحت عنصرا محايدا….
يجب على الحكومة الجديدة أن يحافظ على حقوق المرأة المغربية بشكل مريح وايضا يغير حلها الى الأفضل بكثير من السابق لأنها سيدة المجتمعات ونصفه…