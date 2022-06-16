المختبرات الطبية: “الوزارة من تحدد تسعيرة التحاليل و لم نرفع ثمن اختبار كورونا”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح تجمع أصحاب المختبرات الطبية بالدار البيضاء أن كل ما تم ترويجه في بعض المنابر الإعلامية و مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بخصوص تعمدها رفع أسعار الكشوفات المخبرية الخاصة بكوفيد 19 مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

و أوضح أرباب المختبرات الطبية في ندوة نظمت مساء أمس بالدار البيضاء أن وزارة الصحة هي من تعتمد الأسعار المرجعية للكشوفات و التحاليل تحت مسمى “التعريفة الوطنية المرجعية”.

و شدد أصحاب المختبرات على أن جميع المواطنين يمكنهم الاطلاع على تعريفة التحاليل الطبية من خلال تصفح موقع وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و موقع الأمانة العامة للحكومة.

و أضاف المصدر السالف الذكر أن المختبرات البيولوجية لعبت دورا مهما و محوريا و وطنيا خلال الجائحة، و ستظل دوما رهن الإشارة لخدمة الصالح العام، مؤكدين أن أسعار الكشوفات الخاصة بكوفيد ثابتة و محددة وفق ضوابط قانونية و لم يتم زيادتها.

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