البيضاء.. فتح بحث لتوقيف جانحين اعترضوا سبيل شرطي وحطّموا سيارته

هبة بريس - البيضاء

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الأربعاء 15 يونيو الجاري، وذلك لتوقيف المشتبه فيهم المتورطين في قضية التهديد بواسطة السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة والاتجار في المخدرات.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شريط فيديو منشور على تطبيقات التراسل الفوري، يوثق لقيام أشخاص باعتراض سيارة خاصة كان على متنها شرطي، بمنطقة الهراويين، وتعريضها لخسائر مادية مقرونة بالتهديد بواسطة السلاح الأبيض.

وقد مكنت عمليات التشخيص البصري من تحديد هوية المشتبه فيهم، حيث أوضحت إجراءات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أن أحدهم مبحوث عنه في قضايا المخدرات، وتتواصل حاليا التحريات والتدخلات الميدانية لتوقيفهم وإخضاعهم للأبحاث التمهيدية اللازمة، للكشف عن الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، وكذا تحديد خلفيات ودوافع استهداف موظف الشرطة المذكور.

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