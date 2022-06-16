كوريا الشمالية تعلن تفشي وباء جديد في البلاد

هبة بريس - وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، عن “تفشي وباء معوي غير محدد”، مؤكدة وقوع حالة إصابة بمرض معد آخر في المنطقة الجنوبية الغربية.

وحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأنه تم الإبلاغ عن وقوع حالة إصابة بمرض معد معوي حاد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.

وأشارت الوكالة إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون أرسل أدوية إلى مدينة هايغو الساحلية في غرب البلاد لمساعدة المرضى الذين يعانون من الوباء المعوي الحاد بأسرع ما يمكن.

وشدد كيم على “ضرورة احتواء الوباء في أقرب وقت ممكن من خلال اتخاذ إجراءات دقيقة لحجر الحالات المشتبه فيها للحد من انتشاره، وتأكيد الحالات من خلال الفحص الوبائي والاختبارات العلمية”.

ويأتي تفشي هذا الوباء في الوقت الذي تتصدى فيه كوريا الشمالية لتفشي مرض فيروس كورونا، معلنة حالة الطوارئ الشهر الماضي وسط مخاوف من نقص اللقاحات والإمدادات الطبية.

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