سرّب أوراق الامتحان للطلبة مقابل مبالغ مالية.. اعتقال موظف بجامعة مراكش
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال أمس الأربعاء 15 يونيو الجاري، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة لموظف يعمل بجامعة القاضي عياض بمراكش، والذي يشتبه في تورطه في التزوير واستعماله والارتشاء.
وحسب المعلومات المتوفرة في هذه القضية، فقد سجلت إدارة الكلية شكاية في مواجهة الموظف المخالف، بعد الاشتباه في تورطه في تمكين طلبة من أوراق الامتحان والسماح لهم بتضمين أجوبتهم خارج المؤسسة، قبل أن يعمد لاحقا إلى إقحامها ضمن وثائق الامتحان بمصلحة الشؤون الطلابية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة.
وتشير العديد من المصادر إلى أن مصالح الشرطة القضائية استمعت في هذه القضية، إلى حدود هذه المرحلة من البحث، إلى أحد عشر طالبا وطالبة، ممن استفادوا من الأفعال الإجرامية المرتكبة من طرف المشتبه فيه.
وقد تم إيداع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
22 تعليقات
كل ما اقوله هو نعلة الله على راشي والمرتشي….
أين هي النزاهة والمصداقية والشفافية وروح معنوية ووطنية شاملة الأمانة في التعليم حسبنا الله ونعم الوكيل..
كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية يجب توقيفه وعدم ممارسة مهنته حتى يكون عبرة لغيره …
يجب فتح بحث قضائي واحاله على القضاء لمحاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية..
بهذه التصرفات الرذيلة والافعال اللاخلاقية تدهور التعليم في بلادنا ولا أحد يراقب ويحرك ساكنا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الغش في الباكالوريا تحصيل حاصل لمنظومة تعليمية فاشلة كيف يعقل ان التلميذ ينتقل من الابتدائي للاعدادي عن طريق الغش والكل مساهم في هذه الكارثة المدرسة الاسرة اساتذة الحراسة الكل يخاف هلى نفسه وبالتالي ..
يجب الكشف عن جميع هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية المنسوبة إليه وحينئذ يجب على الفور إيقافه وتقديمه إلى العدالة…
الغش في الحكومة في الادارات في الاسواق والمستشفيات والسارقون لاموال الدولة والناهبون للمال الدولة .واصحاب الكراطات .عفى الله عما سلف ..
ربما كانت مؤامرة من طرف الطلبة لوقعه في الفخ …..
يجب على وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يحارب مثل هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الطلبة والطالبات مع تطبيق العدالة عليهم بالسجن لمدة طويلة مع الأعمال الشاقة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكونوا عبرة لغيرهم وحسبنا آلله ونعم الوكيل فيهم.
الضرب على ايدي المفسدين دون رحمة او شفقة
أين هو الضمير والمصداقية حتى سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الارتشاء يجب سحبه من الجامعة وتقديمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة….
نرجوا من الحراسة النظرية ان تقوم بتفتيش المكان الذي تم القبض عليه والبحث القضائي مع تنسيق النيابة العامة للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية التي هزت الرأي العام المحلي وأن يتم توقيفه فورا…
لقد أصبحت الجامعات والكليات والمعاهد العليا في المغرب صفقة تجارية .. فأين ذهبت المحاسبة والمراقبة ؟؟؟؟؟ لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما فعل ذلك نظرا الارتفاع الساروخي في المحروقات ولم يجد ملئ سيارته فاضطر بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية هههههههههههه.
لاندري متى سينتهي هذآ الفساد والابتزاز على الطلبة والطالبات بدأنا نلاحظ في الأواني الأخيرة هذه الظاهرة الرشوة والفساد المالي وووووو وووووو وكل هذآ راجع إلى عدم التربية الخلقية وعدم الوعي وبدأنا نتهاون في دين بمفهومه الصحيح كثرت المناكر ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إذا اخذنا الأمر بجدية نلاحظ أن كلنا مسؤولين عن هذه الأفعال اللاخلاقية؛ لأن منذ نشئتنا لم نتربى على قيم الدين الاسلامي وغرسها في أبنائنا وبناتنا وهذا ما حصل لهذا الاستاذ الجامعي…
الرشوة في الإدارات العمومية في المستشفيات في جميع القطاعات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى أين ستصل ونحن راحلين من هذه الدنيا !!!
اتقوا الله في حق الطلبة والطالبات الذين لا يملكون سنتيما واحد هم لازالوا ياخذون مصروفهم اليومي من أبائهم لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما الدخل البسبط لديه يحتاج إلى فرض عليه الرشوة من أجل سد متطلبات الحياة ولقمة العيش بالحرام ولا يهمه الأمر كل ما يهمه عيشة رفاهية فقط…