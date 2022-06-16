دراسة: 60 % من المغاربة يفضلون شراء المنتجات المغربية الصنع

هبة بريس

كشفت مجموعة “سينيرجيا” و”ليكونوكيست”، أن 60 في المائة، ممن شملهم استطلاع حول سلوكيات المستهلكين، يفضلون بشكل عام شراء المنتجات ذات العلامات التجارية المغربية، بينما 20 في المائة منهم يفضلون العلامات التجارية الأجنبية.

وبحسب الدراسة المعنونة بـ”سلوكيات المستهلكين : العلامات التجارية المغربية مقابل الأجنبية”، فإن 60 في المائة من الرجال و55 في المائة من النساء، الذين شملهم الاستطلاع، أكدوا أنهم يفضلون العلامات التجارية المغربية.

وأبرزت الدراسة أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر هم الأكثر إقبالا على شراء المنتجات من العلامات التجارية المغربية، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه أكثر وضوحا بين سكان المناطق القروية.

والإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن سكان الشمال الشرقي والجنوب يسجلون أعلى المعدلات من حيث تفضيلهم للمنتجات المغربية، بنسبة 61 في المائة و64 في المائة على التوالي.

وذكر المصدر ذاته أن الدولة أطلقت منذ عدة سنوات العديد من المبادرات لتشجيع المغاربة على استهلاك منتجات ذات علامة تجارية مغربية بدلا من العلامات التجارية الأجنبية.

وأضاف أن هذه المبادرات اتسعت بعد جائحة كوفيد-19، وأصبحت تشكل أولوية في إطار خطة الانتعاش الاقتصادي، بهدف ضمان توازن الميزان التجاري.

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