دراسة: 60 % من المغاربة يفضلون شراء المنتجات المغربية الصنع

2022-06-16 / 09:17
0
هبة بريس

كشفت مجموعة “سينيرجيا” و”ليكونوكيست”، أن 60 في المائة، ممن شملهم استطلاع حول سلوكيات المستهلكين، يفضلون بشكل عام شراء المنتجات ذات العلامات التجارية المغربية، بينما 20 في المائة منهم يفضلون العلامات التجارية الأجنبية.

وبحسب الدراسة المعنونة بـ”سلوكيات المستهلكين : العلامات التجارية المغربية مقابل الأجنبية”، فإن 60 في المائة من الرجال و55 في المائة من النساء، الذين شملهم الاستطلاع، أكدوا أنهم يفضلون العلامات التجارية المغربية.

وأبرزت الدراسة أن الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر هم الأكثر إقبالا على شراء المنتجات من العلامات التجارية المغربية، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه أكثر وضوحا بين سكان المناطق القروية.

والإضافة إلى ذلك، تشير الدراسة إلى أن سكان الشمال الشرقي والجنوب يسجلون أعلى المعدلات من حيث تفضيلهم للمنتجات المغربية، بنسبة 61 في المائة و64 في المائة على التوالي.

وذكر المصدر ذاته أن الدولة أطلقت منذ عدة سنوات العديد من المبادرات لتشجيع المغاربة على استهلاك منتجات ذات علامة تجارية مغربية بدلا من العلامات التجارية الأجنبية.

وأضاف أن هذه المبادرات اتسعت بعد جائحة كوفيد-19، وأصبحت تشكل أولوية في إطار خطة الانتعاش الاقتصادي، بهدف ضمان توازن الميزان التجاري.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر…المغرب بـ 2.2 مليار دولار

تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر…المغرب بـ 2.2 مليار دولار

2022-06-15 / 18:45
Photo of وزارة الفلاحة: صادرات الحوامض تسجل رقما قياسيا

وزارة الفلاحة: صادرات الحوامض تسجل رقما قياسيا

2022-06-15 / 17:53
Photo of تقرير: صناعة الأغذية والسيارات والملابس تسجل تراجعا بالمغرب

تقرير: صناعة الأغذية والسيارات والملابس تسجل تراجعا بالمغرب

2022-06-15 / 17:43
Photo of بنسبة نمو11 %.. صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة تسجل أداء جيدا

بنسبة نمو11 %.. صادرات الفواكه والخضراوات الطازجة تسجل أداء…

2022-06-15 / 17:37
Photo of اللجنة المشتركة المغربية السعودية: اجتماعات بين كبار الموظفين والخبراء

اللجنة المشتركة المغربية السعودية: اجتماعات بين كبار الموظفين والخبراء

2022-06-15 / 16:53
Photo of من ابيدجان.. مزور يسلط الضوء على فرص الاستثمار بالمغرب

من ابيدجان.. مزور يسلط الضوء على فرص الاستثمار بالمغرب

2022-06-15 / 11:26
Photo of المغاربة يستيقظون على وقع ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

المغاربة يستيقظون على وقع ارتفاع جديد في أسعار المحروقات

2022-06-15 / 10:55
Photo of حجز 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة المتوسط

حجز 40 ألف أورو غير مصرح بها بميناء طنجة…

2022-06-14 / 17:57
Photo of 91 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لبناء ميناء بالناظور وتوسيع مطار الرباط

91 مليون أورو من البنك الإفريقي للتنمية لبناء ميناء…

2022-06-14 / 16:33
Photo of الصيد البحري.. ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 14%

الصيد البحري.. ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 14%

2022-06-14 / 15:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق