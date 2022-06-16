طقس الخميس.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار الطقس حارا نسبيا إلى حار بسوس، سهول تادلة، المنطقة الشرقية، السايس، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، مع تكون كتل ضبابية وضباب محلي بالقرب من السواحل الأطلسية.

كما سيتميز الطقس بنزول قطرات متفرقة ورعد بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط، المنطقة الشرقية، السايس والواجهة المتوسطية، إضافة إلى هبوب رياح رملية محلية بالجنوب والجنوب الشرقي للأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا بالجنوب، الأطلس والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، السايس وبالسهول الواقعة غرب الأطلس، وما بين 25 و 31 درجة بالجنوب-الشرقي وبالمناطق شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 16 و 22 درجة بباقي الأرجاء .

أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع أو ستبقى دون تغيير مهم .

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز وبشمال العرائش، وقليل الهيجان ما بين العرائش وآسفي، وقليل الهيجان إلى هائج بالجنوب.

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