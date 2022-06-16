بتعليمات عامل تازة جهود متواصلة لإخماد حريق غابوي

ع محياوي _ هبة بريس

تتواصل هذه اللحظة من اليوم الاربعاء ليلا جهود مختلف فرق مكافحة النيران لإخماد حريق اندلع على مستوى غابة ” بوكربة ” ضواحي مدينة تازة .

هذا وفي إطار مهامها الإنسانية لتقديم يد المساعدة للمواطنين أثناء الكوارث الطبيعية والأزمات، شوهدت شاحنات الجيش الملكي محملة بصهاريج مياه متجهة صوب الجهة الجنوبية الشرقية لمدينة تازة وبالضبط في اتجاه الغابة المذكورة من أجل إخماد الحريق المهول الذي اندلع منذ عصر ذات اليوم الأربعاء بذات الغابة، إلى جانب عناصرالوقاية المدنية والدرك الملكي والجيش ، جهود مبدولة حتى من عامل إقليم تازة بتعليماته الخاصة لفرق التدخل لحماية التجمعات السكنية القريبة من المنطقة بشكل أساسي .

وفي سياق الموضوع ، الحريق لم يخلف إصابات أو ضحايا في الأرواح، و لم تعرف أسباب اندلاعه بعد.

مصدر ل ” هبة بريس ” قال أن الظروف المناخية تعرقل الجهود المبذولة لاحتواء النيران وإخمادها، مشيرا على الخصوص إلى ارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح وتغير اتجاهها ووعورة التضاريس الجغرافية بالمنطقة المتميزة بغطاء غابوي كثيف.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية أفادت، ضمن نشرة خاصة حول موجة الحر التي تشهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة تتراوح بين 39 و 46 درجة.

و أضاف ذات المصدر، إلى أن عملية السيطرة على الحريق تتم بتدخل ميداني من فرق مكافحة النيران التابعة للمياه والغابات والوقاية المدنية، بدعم من السلطات المحلية والقوات المساعدة والجيش والدرك الملكي والقوات المساعدة، وأعوان الإنعاش الوطني خصوصا الإقليم يتميز بغاباته الشاسعة ذات الغطاء الغابوي الكثيف والمتنوع، إلى جانب صعوبة التضاريس

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