“مرتزقة السياسة” يهاجمون “أغلالو“ بعد كشفها عن “المستور المفضوح”
"مرتزقة السياسة" يهاجمون "أغلالو“ بعد كشفها عن "المستور المفضوح"
انبرى مرتزقة السياسية والفاسدين لمهاجمة عمدة مدينة الرباط، اسماء أغلالو بعد كشفها المستور المفضوح بخصوص موضوع الموظفين الأشباح، الذي يضرب عليه (كلما خرج للعن) طوقا من السرية و “الكاموفلاج“ والنفي والهجوم على طارقي أبوابه…
موضوع الموظفين الأشباح، الذي يستفيدون منه أصحابه من تبديد أموال عمومية بدون وجه حق وبدون تقديم أي عمل أو جهد للوطن أو للمواطن، يغيض مرتزقة السياسة ممن ألفوا استغلاله لتوظيف أقاربهم وأتباعهم، مستغلين الفرصة لفتح نيرانهم المشتعلة ب”أموال الحرام” لمهاجمة كل من طرق هذا الباب لتطهيره من الوصوليين والانتهازيين، عديمي الضمير والمتجردين من وطنيتهم الصادقة الذين يبصمون يوما تلو آخر على نياتهم السيئة في الاسترزاق من خيرات هذا الوطن ونهب أمواله.
إن الهجوم على عمدة الرباط التي كشفت عن وجود 2400 موظف شبح بجماعة الرباط، ما هو الا تأكيد وتزكية لنية مرتزقة السياسة الذين يلجون غمارها لسرقة ونهب أموال الدولة، دون أن تحركهم روح الوطنية للنأي بأنفسهم عن نهب وسلب أموال المغاربة التي يؤدونها من جيوبهم الفقيرة، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، فكيف يعقل إذن أن نسمح لمسترزقي السياسية أن يفتحوا أفواههم البئيسة للتفوه بما جادت قريحتهم المملوءة بما هيا مملوءة لمهاجمة من قال كلمة حق لمحاربة الفساد وتخليق الحياة السياسة ببلادنا قصد تجويد الإدارة العمومية وتمكين المرتفق المغربي من قضاء مصالحه في وقت وجيز وبكل أريحية وتوفير مبالغ مالية مهمة لصالح خزينة الدولة ؟
18 تعليقات
اقصى العقوبات على من استفاد من توظيف
هؤلاء الاشباح
2400 موظف شبح فقط في مدينة الرباط
حرام
ما اكثر الاشباح الذين يعيشون من اجور الدولة ولا يقدمون اي خدمة انهم مرتزقة سياسيون ونقابيون لو قامت الدولة باحصاء من يسمونهم متفرغون في النقابات وفي الاحزاب لظهر العجب.اما نساء المسؤولين اللواتي لا يذبون الى مقر اعملهن فحدث ولاحرج…
الشفافية والمحاسبة الصارمة هما الحل التسيب الذي تعيشه عقليات ألفت النهب وإقصاء الوطن
بما أن رئيس الحكومة لم يتدخل لحمايتها وكذلك وزير الداخلية للتحقيق وكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين وبما أنها لم تكشف أسماء الأشباح إذا لاجدوى من هذه الخرجات سوف تطمس القضية كما تم طمس قضايا المستفدين من ريع مؤذونيات النقل ومقالع الرمال وووو
مقال يصف الوضع بإمعان وصراحة آمراة بالف وزير ٱقتحمت ما يعجز عنه اشباه الرجال الحكوميون بكل جراة تعيش البلاد فوضى عارمة للفائض في الموضفين إما اشباح اولا يفعلون شيئا سوى احتساء كؤوس القهوة والشاي او يقومون بمهام بسيطة حتى على الأطفال الريع مستشري في اوصال الدولة والفاسدون المستفيد الأكبر من هذا التسيب لذلك يدافعون عنه بشدة لا يريدون نزاهة او شفافية لأنها تظر بمصالحهم الخبيثة يجب جرد لائحة الموضفين في كل الوطن والتخلص من شرذمة عديمي الضمير والمروءة فلن نتقدم قيد انملة إن تركنا البلاد في ايادي السفلة
هاؤلاء هم التماسيح والعفاريت اللذي تكلم عنهم رئيس الحكومة المعزول
حسبنا الله ونعم الوكيل .
هولاء لا يؤمنون بيوم الحساب .يعني يقفون أمام الله فب المحكمة العليا الألوهية. من أين لكم هذا ايها المفسدين الفاسدون.
وحتى لا تذهب محاولات تعرية الفساد والمفسدين من خيرة ابناء وبنات هذا الوطن
واصلاح ما يمكن اصلاحه لا بد لكافة المةاطنين الغيورين على مصلحة البلاد والعباد من هذه الامة ايضعوا ايديهم في ايديهم لانجاح فضح عديمي الضمير والخونة
يجب عليها ان تعتمد تقرير المجلس الأعلى للحسابات ادا وجد وان لم يكن لا بد من فحص مالية الجماعة عن طريق المفتشية العامة للمالية لابراز كلفة الاجور التي ستبين مدا استنزاف مالية الجماعة من هدا الجانب بالخصوص
عصابة وفساد ومحسوببة وتزوير زدولا وكل المغاربة يعرفون هذه الأشياء ولا احد يتجرأ على محاربة هذا النوع من الأجانب المحسوبين على المغاربة ولهم بطاقة وطنية ويتكلمون حتى لهجتها.
ههههه المغرب الدولة الوحيدة التي تحارب من يحارب الفساد .
الدولة الوحيدة التي تترقى لأعلى المراتب ان كنت فاسدا .
اما من حاسبوا الفساد كلهم بالسجن
تحية كبيرة من القلب من مواطن حر لهذه السيدة على رباطة جأشها وقوة شخصيتها وتمنيت لو أن كل المسيرين كان لهم نفس الكرزما والشخصية والمبادئ فلا تابهي سيدتي لاعداء الوطن المتهافتين على الريع بكل أشكاله
يجب تسمية الاسماء بمسمياتها.من هم المستفيدون ولمن يقربون من المسؤولين حتى تتم محاسبتهم جميعا من اجل ارجاع الموال المنهوبة.يمكن كنحلم لانه في بلدي الحبيب يكرم السارق وقد يصبح وزيرا ان كان سارقا محترفا.
الشعب مثل الحليب يغلي دون صوت. ولكنه يفيض فجأة.فاحذروا ايها الفاسدون.
اذا كانت محاربة الموظفين الاشباح هي اخراجهم من جحورهم وحضورهم ليداومو عملهم لايام قليلة ريثما تهدا هذه الزوبعة ويرجعوا الى عادتهم القديمة وهذا ما سيحصل اكيد فلا داعي لذلك.
اذا كانت محاربة الموظفين الاشباح هي اخراجهم من جحورهم وحضورهم ليداومو عملهم لايام قليلة ريثما تهدا هذه الزوبعة ويرجعوا الى عادتهم القديمة وهذا ما سيحصل اكيد فلا داعي لذلك.
الف تحية لهاذه المرأة الشجاعة التي فضحة المستور
وتحاول ان تحارب المفسدين 2400 شبح فقط في الرباط
اما في المغرب ككل الله المستعان
من العار ان نتقبل هذه التصرفات النكراء خصوصا ونحن نعيش ظروفا قاسية في ظل هذه الفيروسات والجفاف و الغلاء …الله ياخد الحق في كل من يساهم في تبديد اموال الشعب المغلوب على أمره …