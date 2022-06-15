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“مرتزقة السياسة” يهاجمون “أغلالو“ بعد كشفها عن “المستور المفضوح”

"مرتزقة السياسة" يهاجمون "أغلالو“ بعد كشفها عن "المستور المفضوح"

2022-06-15 / 23:20
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هبة بريس - رضى ل

انبرى مرتزقة السياسية والفاسدين لمهاجمة عمدة مدينة الرباط، اسماء أغلالو بعد كشفها المستور المفضوح بخصوص موضوع الموظفين الأشباح، الذي يضرب عليه (كلما خرج للعن) طوقا من السرية و “الكاموفلاج“ والنفي والهجوم على طارقي أبوابه…

موضوع الموظفين الأشباح، الذي يستفيدون منه أصحابه من تبديد أموال عمومية بدون وجه حق وبدون تقديم أي عمل أو جهد للوطن أو للمواطن، يغيض مرتزقة السياسة ممن ألفوا استغلاله لتوظيف أقاربهم وأتباعهم، مستغلين الفرصة لفتح نيرانهم المشتعلة ب”أموال الحرام” لمهاجمة كل من طرق هذا الباب لتطهيره من الوصوليين والانتهازيين، عديمي الضمير والمتجردين من وطنيتهم الصادقة الذين يبصمون يوما تلو آخر على نياتهم السيئة في الاسترزاق من خيرات هذا الوطن ونهب أمواله.

إن الهجوم على عمدة الرباط التي كشفت عن وجود 2400 موظف شبح بجماعة الرباط، ما هو الا تأكيد وتزكية لنية مرتزقة السياسة الذين يلجون غمارها لسرقة ونهب أموال الدولة، دون أن تحركهم روح الوطنية للنأي بأنفسهم عن نهب وسلب أموال المغاربة التي يؤدونها من جيوبهم الفقيرة، بالرغم من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، فكيف يعقل إذن أن نسمح لمسترزقي السياسية أن يفتحوا أفواههم البئيسة للتفوه بما جادت قريحتهم المملوءة بما هيا مملوءة لمهاجمة من قال كلمة حق لمحاربة الفساد وتخليق الحياة السياسة ببلادنا قصد تجويد الإدارة العمومية وتمكين المرتفق المغربي من قضاء مصالحه في وقت وجيز وبكل أريحية وتوفير مبالغ مالية مهمة لصالح خزينة الدولة ؟

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