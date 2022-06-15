وزيرة اسبانية للجزائر ..من واجب اسبانيا أن تكون لها علاقات جيدة مع المغرب

هبة بريس _ ع عياش

قالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، ووزيرة التحوّل الطاقوي تيريزا ريبيرا، إن قصاصة لوكالة الجزائرية للأنباء ” إهانة غير مقبولة في حقّ ألباريس”

وذكرت تيريزا، في تصريحات لقناة “تي لي سنكو” الإسبانية: “من غير المقبول أن تدلي أي وسيلة إعلامية بمثل هذه التعليقات ضد أي شخص. ناهيك عن وزير خارجية حكومة دولة مجاورة، تجمعها علاقة قوية مع الجزائر منذ عقود”.

وذكرت الوزيرة أن من واجب الحكومة الإسبانية أن يكون لها علاقات جيدة مع جيرانها في الجنوب، حتى وإن كان بينها وبينهم خلافات في مجال السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية

ويأتي تصريح تيريزا ردا عل وكالة الأنباء الجزائرية،التي كالت لخوزي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، تشبيهات من قبيل “شبه الدبلوماسي” و”النكرة” و”المثير للسخرية”،

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 0 8