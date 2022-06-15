وزيرة التحوّل الطاقوي تيريزا ريبيرا

وزيرة اسبانية للجزائر ..من واجب اسبانيا أن تكون لها علاقات جيدة مع المغرب

2022-06-15 / 23:13
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هبة بريس _ ع عياش

قالت نائبة رئيس الحكومة الإسبانية، ووزيرة التحوّل الطاقوي تيريزا ريبيرا، إن قصاصة لوكالة الجزائرية للأنباء ” إهانة غير مقبولة في حقّ ألباريس”

وذكرت تيريزا، في تصريحات لقناة “تي لي سنكو” الإسبانية: “من غير المقبول أن تدلي أي وسيلة إعلامية بمثل هذه التعليقات ضد أي شخص. ناهيك عن وزير خارجية حكومة دولة مجاورة، تجمعها علاقة قوية مع الجزائر منذ عقود”.

وذكرت الوزيرة أن من واجب الحكومة الإسبانية أن يكون لها علاقات جيدة مع جيرانها في الجنوب، حتى وإن كان بينها وبينهم خلافات في مجال السياسة الداخلية أو السياسة الخارجية

ويأتي تصريح تيريزا ردا عل وكالة الأنباء الجزائرية،التي كالت لخوزي مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، تشبيهات من قبيل “شبه الدبلوماسي” و”النكرة” و”المثير للسخرية”،

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‫2 تعليقات

  1. والله كبرانات وحكام المرادية مثيرون السخرية وضعيفي،الدبلوماسية واضحوكة العالم كله عرب وعجم ونهايتهم قريبة ان شاء الله لادين لادنيا

  2. رأيي ان ذلك لايمكن بأن يعتبر هنا سوى تدخل في سياسة دولة دول اخرى فإسبانيا ليست مملكة تابعة للجزائر وتحت سيادتها حتى يمكن بأن يقال ولاهو بينها وبين الكابرانات اي معاهدة أو حتى مجرد اتفاق على سياسة موحدة ومشتركة تجاه بلد معين بخصوص العلاقات وبكل اشكالها

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