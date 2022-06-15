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أصيب فيه مهاجر مصري.. تفاصيل اقتحام شاحنة حاجزا للشرطة الفرنسية

2022-06-15 / 22:14
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هبة بريس _ وكالات

كان مهاجر مصري يبلغ من العمر 35 عاما بين الحياة والموت، الأربعاء، بعد أن أصابه شرطي بالرصاص أثناء محاولته إيقاف شاحنة تقل أربعة مهاجرين آخرين اقتحمت حاجزا للشرطة بالقرب من نيس (جنوب شرق فرنسا).

قال المدعي العام في نيس، كزافييه بونوم، في بيان إنه بعد تلقي بلاغ من السلطات الإيطالية، تم تحديد مكان الشاحنة المبردة التي كان من المفترض أن تنقل “أجانب في وضع غير نظامي”، ليل الثلاثاء الأربعاء في سوسبل وهي بلدة فرنسية بالقرب من الحدود الإيطالية.

وأعقب ذلك عملية مطاردة للشاحنة من قبل شرطة الحدود، إلى أن تدخلت وحدة أخرى على بعد حوالى 30 كيلومترا على طريق شديد الانحدار قرب نيس.

“وزادت الشاحنة سرعتها متجهة الى سيارة الشرطة هذه”، وقام أحد الشرطيين “باستخدام سلاحه وإطلاق النار أربع مرات” في محاولة لإيقافها.

وتوقفت الشاحنة في إحدى مناطق نيس حيث فر سائقها وراكبان كانا جالسان في المقعد الامامي.

وتم العثور داخل الشاحنة على خمسة مهاجرين بينهم مصري يبلغ من العمر 35 عاما أصيب بالرصاص في رأسه ونقل “في حالة حرجة” إلى المستشفى.

وبحسب المدعي العام ظهرت على الشاحنة آثار طلقين ناريين.

وفتحت النيابة العامة تحقيقين في الحادث

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