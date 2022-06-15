التضخم في بلغاريا يسجل رقما قياسيا هو الأعلى منذ 24 عاما
هبة بريس _ وكالات
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في بلغاريا يوم الأربعاء، عن بلوغ التضخم في البلاد معدلا قياسيا هو الأعلى منذ 24 عاما.
أعلن المعهد الوطني للإحصاء في بلغاريا يوم الأربعاء، عن بلوغ التضخم في البلاد معدلا قياسيا هو الأعلى منذ 24 عاما.
ووصل مؤشر التضخم إلى نسبة 15,6% على أساس سنوي في مايو، وهو ما لم يكن عليه الحال منذ عام 1998، عندما كان معدل التضخم 18%.
ويشار إلى أن أكبر زيادة في الأسعار في مايو بلغت 3,2%، وكانت في قطاع النقل. كما رفعت المطاعم والفنادق الأسعار بنسبة 2%. وارتفعت أسعار السلع المنزلية بنسبة 1,6%.
ومن بين المنتجات الغذائية، ارتفعت أسعار البطاطا أكثر من غيرها، مسجلا نموا بلغ 14%، يليها الخبز – 9,4%، والأسماك – 8,2%. كما ارتفع سعر البنزين بنسبة 7,4%، ووقود الديزل – بنسبة 5,1%.
في الوقت نفسه، انخفض سعر الخيار (25,5%) والطماطم (9,7%) والفلفل (18,8%).
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5 تعليقات
الله يطلف بينا يارب
المغرب كذلك على نفس المنوال
نتمنى ان تنخفض الاسعار في المغرب وباقي الدولة حتى يتمكن الناس البسطاء من العيش بكرامة
خاص الدول يشوفو حل فاقرب وقت
هاذا كله بسبب الحرب العالم كله يعاني