هبة بريس _ وكالات

التضخم في بلغاريا يسجل رقما قياسيا هو الأعلى منذ 24 عاما

2022-06-15 / 21:50
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هبة بريس _ وكالات

أعلن المعهد الوطني للإحصاء في بلغاريا يوم الأربعاء، عن بلوغ التضخم في البلاد معدلا قياسيا هو الأعلى منذ 24 عاما.
ووصل مؤشر التضخم إلى نسبة 15,6% على أساس سنوي في مايو، وهو ما لم يكن عليه الحال منذ عام 1998، عندما كان معدل التضخم 18%.

ويشار إلى أن أكبر زيادة في الأسعار في مايو بلغت 3,2%، وكانت في قطاع النقل. كما رفعت المطاعم والفنادق الأسعار بنسبة 2%. وارتفعت أسعار السلع المنزلية بنسبة 1,6%.

ومن بين المنتجات الغذائية، ارتفعت أسعار البطاطا أكثر من غيرها، مسجلا نموا بلغ 14%، يليها الخبز – 9,4%، والأسماك – 8,2%. كما ارتفع سعر البنزين بنسبة 7,4%، ووقود الديزل – بنسبة 5,1%.

في الوقت نفسه، انخفض سعر الخيار (25,5%) والطماطم (9,7%) والفلفل (18,8%).

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‫5 تعليقات

  3. نتمنى ان تنخفض الاسعار في المغرب وباقي الدولة حتى يتمكن الناس البسطاء من العيش بكرامة

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