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ميارة يبحث مع رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب سبل تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين

2022-06-15 / 20:11
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هبة بريس _ الرباط

أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، اليوم الأربعاء بالرباط، مباحثات مع رئيسة مكتب أوروبا بالمملكة المغربية، كارمن مورتي غوميث، همّت سبل تعميق الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وذكر بلاع للمجلس أن ميارة، قدم خلال هذا اللقاء، لمحة عن التحولات السياسية والديموقراطية الكبرى التي يعرفها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ومظاهر التنمية الشاملة التي يقودها جلالته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعدالة المجالية.

كما تطرق للمجهودات المبذولة من أجل توطيد دعائم دولة المؤسسات والقانون في ظل، احترام مبدأ فصل السلط وتعاونها، والموجهات الدستورية الأخرى، وفي إطار الإرادة السياسة القوية التي تجمع المؤسسة الملكية والقوى الحية في البلاد، من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات المجتمع المدني التي تعززت أدوارها طبقا لمبادئ الديموقراطية التشاركية.

من جهتها، نوهت كارمن مورتي غوميث بالتقدم الذي أحرزه المغرب في الكثير من المجالات بقيادة جلالة الملك، مشيرة إلى تعزيز المنظومة القانونية الوطنية الملتزمة بالمعايير الدولية بما فيها تلك المعتمدة من طرف مجلس أوروبا، وانضمام المغرب إلى العديد من الأطر القانونية الدولية المتعلقة بمحاربة غسيل الأموال والرشوة وتمويل الإرهاب.

واستعرضت اغوميث أهم المواضيع والمحاور التي يشتغل عليها مجلس أوربا خصوصا الحرص على المساواة بين الجنسين ومكافحة العنف ضد النساء وحماية الطفولة والهجرة.

وقد عبر الجانبان، خلال هذا اللقاء، عن استعدادهما لمواصلة تعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المؤسستين، لاسيما من خلال برنامج التوأمة المؤسساتية لدعم قدرات مجلس المستشارين والذي يمتد إلى غاية 2023، معربين عن ارتياحهما لحصيلة التعاون بينهما في المواضيع ذات الارتباط بتقييم السياسات العمومية وتقوية مشاركة المجتمع المدني في الحياة السياسية وتعزيز انفتاح البرلمان على محيطه.

كما أبديا عزمهما على استشراف آفاق جديدة لهذا التعاون خلال الزيارة المرتقبة للكاتب العام للجمعية البرلمانية التابعة لمجلس أوروبا للمملكة، وكذا العمل على توسيع دائرة هذا التعاون ليشمل الدعم والمواكبة في تفعيل المقتضى الدستوري المتعلق بتقديم الملتمسات التشريعية ومجال الديبلوماسية البرلمانية.

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