تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر…المغرب بـ 2.2 مليار دولار
أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 42%، وكذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% .
وأوضح بيان للمؤسسة أن إجمالي الاستثمارات بلغ 53 مليار دولار خلال العام 2021، وأن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.
ولفت البيان إلى “استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%”.
وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 19.3 مليار دولار وبحصة 36.5%، ثم مصر بـ5.1 مليار دولار وبحصة 9.7%، وسلطنة عُمان ب 3.6 مليار دولار وبحصة 6.8%، والمغرب بـ 2.2 مليار دولار بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية
وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التوالي، وكذلك جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.
وأشار البيان، كذلك، إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021.
20 تعليقات
استثمار الحقيقي هو تجنيد جميع المغابة للعمل اجباري لايمكن التخلي عن الكفاءات وبالتالي السماء لاتمظر ذهبا ..
المغرب حقق مكاسب جيدة في الطقات المتجددة واصبح رائدا فيها افريقيا مزيد من التقدم والنجاح بالتوفيق ..
الاستثمار في جيوب المغاربة هذا هو الموجود في ارض الواقع .الزيادات الصاروخية وارتفاع اسعار الوقود اي تشجيع الاستثمار في ظل هذه الأزمة..
اللهم وفق بلدنا الحبيب للخير وللصالح العام واجعله بالنفع وسائر الامة الاسلامية..
الفساد أخي والبيروقراطية هما السببين الرئيسيين في تأخر البلاد في جميع المجالات وعد تشجيع الاستثمار الاجنبي..
المغرب يستثمر في مشاريع اجتماعية غير مثيرة وبالأحرى مثمرة على المدى البعيد لأننا عندنا خصاص كبير في المشاريع الاجتماعية كالتعليم و الصحة ..
تدعمون فقط مشاريع الفلاحين الاجانب حيت تيعرفو فلان وفلان اما فلاحين الصغار لي بالفعل خاصهم الدعم لاتقدمون لهم يد العون وتعاملونهم متل حشرة يجب قص اجنحتها حتى لا تتعدى حدودها الله يااخذ فيكم الحق وليتو تبيعوا وتشريو فالبلاد
المغرب يجب أن ينافس الدول الأوروبية وليس دول العالم الثالث فهو يتم بعد في موقع جغرافي مهم..
ماشاء الله اللهم بارك يارب العالمين عاش المغرب الله الوطن الملك عاش محمد سادس ونصره الله عاش المغرب ..
نتمنى من المغرب ان يفتح باب الاستثمار في افريقيا لانها هي مستقبل المغرب..
الاستثمار لن يستفيد منه إلا أصحاب الشركات و الباطرونا و الذين بطبيعة الحال مداخلهم ستتحول مباشرة الى سويسرا ..
المشكل في الفساد في تدبير الاستثمارات وتدفقها الى المغرب الناتجة عن الزبونية والرشوة وعدم التصدي لهذا المشكل بالياتكم ..
المغرب ينهج سياسة الرأس مالية وتشجيع الاستثمار الاجنبي..
رغم كثرة الاستثمارات الا أنها لم تجدي ولا تنفع شيئا الا اصحاب المصالح منها..
نتمنى الخير والازدهار لبلدنا وشعبنا رغم الضرفية الصعبة التي تمر بها البلاد.
بفضل الله والقيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وليده..
يجب تشجيع الاستثمار في الطاقة النظيفة وفتح الافاق والتنافس لشركات المحروقات من اجل روح المنافسة الشريفة..
عاش وطني الغالي تحت شعار الله الوطن الملك وصحراء مغربية أبا عن الجد ولا عزاء للخائنين ..
اللهم ادم علينا نعمتك ونعوذ بك منها من زوالها ..
ان شاء الله يكونو هاذ الاستتمارات فال خير على المغرب