تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر…المغرب بـ 2.2 مليار دولار

هبة بريس _ الرباط

أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) ارتفاع حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربية خلال العام الماضي بنسبة 42%، وكذلك ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المتجهة من الدول العربية إلى مختلف دول العالم بنسبة 46% .

وأوضح بيان للمؤسسة أن إجمالي الاستثمارات بلغ 53 مليار دولار خلال العام 2021، وأن هذه الاستثمارات تمثل 6.3% من مجمل التدفقات الواردة إلى الدول النامية، و3.3% من مجمل التدفقات العالمية البالغة نحو 1.58 تريليون دولار.

ولفت البيان إلى “استمرار التركز الجغرافي للتدفقات الواردة حيث استحوذت خمس دول على أكثر من 96% من مجمل التدفقات في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة، والتي استقطبت 20.7 مليار دولار بحصة تجاوزت 39.1%”.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 19.3 مليار دولار وبحصة 36.5%، ثم مصر بـ5.1 مليار دولار وبحصة 9.7%، وسلطنة عُمان ب 3.6 مليار دولار وبحصة 6.8%، والمغرب بـ 2.2 مليار دولار بحصة 4.1% من إجمالي التدفقات إلى الدول العربية

وساهمت السعودية والإمارات بنحو 90% منها وبحصص بلغت 46.1% و43.5% على التوالي، وكذلك جاءت الكويت في المرتبة الثالثة بحصة 7% من مجمل التدفقات الصادرة عن الدول العربية لعام 2021.

وأشار البيان، كذلك، إلى ارتفاع أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية بنهاية العام الماضي، بنحو 52 مليار دولار وبمعدل 5.4% مقارنة بعام 2020 من 958 مليار دولار إلى أكثر من 1 تريليون دولار عام 2021.

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