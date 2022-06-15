لابيد : بوريطة سيزور إسرائيل هذا الصيف

هبة بريس _ الرباط

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، الأربعاء، عن توقعه وصول وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والإماراتي عبد الله بن زايد، قريبا إلى إسرائيل، مرجحاً أن تجري الزيارتين في غضون شهر أو شهرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لابيد قوله، “إن بوريطة سيفتتح سفارة المغرب لدى تل أبيب خلال الزيارة المرتقبة”.

واستأنف المغرب وإسرائيل العلاقات الدبلوماسية بتداء من دجنبر 2020، بعد توقيع اتفاق سلام ثلاثي يتضمن الولايات المتحدة الأمريكية التي اعترفت بالمقابل بسيادة المغرب على الصحراء.

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