تقرير: صناعة الأغذية والسيارات والملابس تسجل تراجعا بالمغرب
عرف الرقم الاستدلالي لإنتاج الصناعة التحويلية باستثناء تكرير النفط، انخفاضا قدره 2,3% خلال الفصل الأول من سنة 2022 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2021.
ويعود هذا التطور أساسا إلى انخفاض الإنتاج في “الصناعات الكيماوية” بـ 8,6% وفي “الصناعات الغذائية” بـ 1,3% وفي “صنع الأجهزة الكهربائية” بـ 3,4% وفي “صناعة المطاط والبلاستيك” بـ 3,2% وفي “صناعة السيارات” بـ2,6% وفي “صناعة الملابس” ب 1,6% وفي “صناعة النسيج” ب .2,3% وعلى العكس من ذلك، فقد ارتفع الإنتاج في “الصناعة الصيدلانية” ب 9,9% وفي “صناعة التعدين” بـ 1,5% وفي “صناعة الأثاث” بـ 5,0%وفي”صناعة المشروبات” بـ 0,9%. .
وفيما يتعلق بالرقم الاستدلالي للصناعات الاستخراجية، فقد انخفض رقمه الاستدلالي بنسبة 10,1% وذلك نتيجة الانخفاض المسجل في “صناعات استخراجية أخرى” ب10,6% والارتفاع المسجل في “المعادن الحديدية” ب1,2% .
أما فيما يخص الرقم الاستدلالي لإنتاج الطاقة الكهربائية، فقد سجل من جهته ارتفاعا قدره 4,2. وفق مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للإنتاج الصناعي والطاقي والمعدني.