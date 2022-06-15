الأردن تجدد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب

هبة بريس

جددت الأردن، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب.

وفي حديثه خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24 بنيويورك، سلط ممثل الأردن لدى الأمم المتحدة الضوء على التزام المغرب بالجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وقائم على التوافق لقضية الصحراء المغربية، من خلال تقديمه لمخطط الحكم الذاتي في عام 2007.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب » مخطط جدي وواقعي » ، يأخذ بعين الاعتبار، خصوصيات هذه المنطقة، وسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة أراضيها ، مسجلا أن المخطط يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.

وأشاد الدبلوماسي الأردني بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل تحقيق تقدم على المسار السياسي، للتوصل إلى حل واقعي ودائم لهذه القضية يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أشاد المتحدث، أمام أعضاء لجنة الـ24، بجهود المغرب الهادفة إلى تنمية المنطقة، وتحسين مستوى معيشة ساكنتها، والتصدي لجائحة كوفيد-19.

ونوه أيضا بالعلاقات « الأخوية والتاريخية والاستراتيجية » التي تجمع بين المغرب والأردن، مضيفا أن المملكتين تربطهما علاقات تعاون وتنسيق مستمرين على مختلف المستويات.

وذكر ، في هذا الصدد، بأن بلاده افتتحت قنصليتها العامة في مدينة العيون في مارس الماضي.

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