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أمن طنجة يعتقل شخصين يشتبه تورطهما في سرقة سيارة اسعاف

2022-06-15 / 17:11
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هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، يوم أمس الثلاثاء 14 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و23 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم.

وكان أحد المشتبه فيهما قد عرّض طالبا أجنبيا مقيما بالمغرب لاعتداء جسدي بواسطة سكين، قبل أن يهدّد طاقم سيارة إسعاف حضرت لنقل الضحية باستعمال السلاح الأبيض ويقوم بسرقة المركبة وقيادتها متسببا في حادث أسفر عن انقلاب هذه السيارة في قناة لمجرى مائي، مما تسبب في إلحاق خسائر مادية مهمة بها.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية كل من المشتبه فيه الرئيسي وشخص آخر متورط في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، حيث تم توقيفهما بعد مرور وقت وجيز وهما في حالة سكر وتخدير متقدمتين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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