إتلاف أزيد من 8 أطنان من مخدر الشيرا بالداخلة

2022-06-15 / 16:42
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هبة بريس

جرى، اليوم الأربعاء بضواحي الداخلة، حرق وإتلاف كمية كبيرة من المخدرات، بينها ثمانية أطنان و277 كيلوغرام من مخدر الشيرا، ومواد محظورة ومهربة تقدر قيمتها بأزيد من 26 مليون و169 ألف درهم.

ووفقا للمديرية الجهوية الجمركية للجنوب، فقد شملت عملية الإتلاف كذلك خمسة أطنان و29 كيلوغرام من المعسل، و426 ألف و757 علبة من السجائر، وحوالي 96 كيلوغرام من التبغ المسحوق، و376 غرام من الكوكايين.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، همت كذلك إتلاف أزيد من 6.6 كيلوغرامات من نبات التبغ، و588 من الأقراص المهلوسة، و5650 وحدة من مبيد الحشرات، و510 كيلوغرامات من العسل، و845 كيلوغرام من خيار البحر، إضافة إلى 115 كيلوغرام من عود السواك الأرك.

وجرى إتلاف هذه المواد، التي تم حجزها خلال الأشهر الثلاثة الماضية من قبل مختلف المصالح الأمنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، بحضور ممثلين عن السلطات المحلية ومختلف المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة المختصة.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك بالداخلة، توفيق محمد عبده، إن هذه المواد المحظورة تم ضبطها من طرف الجمارك وباقي المصالح الأمنية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة، تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب.

وأضاف السيد عبده أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المصالح المختصة بهدف مكافحة التهريب والاتجار الدولي في المخدرات.

من جهته، قال نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوادي الذهب، اسماعيل بلهيناني، إن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد، بالنظر إلى نتائجه الوخيمة على الاقتصاد الوطني وصحة وسلامة المواطنين.

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