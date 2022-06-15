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الكويت تعرب عن دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي

2022-06-15 / 15:59
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هبة بريس

جددت دولة الكويت، بنيويورك، التأكيد على دعمها لحل سياسي لقضية الصحراء المغربية في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.

وأوضح ممثل الكويت لدى الأمم المتحدة، خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، أن “الكويت تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء لما يشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف، مع التأكيد على ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب”، مؤكدا على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء المغربية.

وجدد دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة، التي مكنت من عقد مائدتين مستديرتين في جنيف، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و”البوليساريو”، امتثالا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما أشاد الدبلوماسي الكويتي بأجواء “الروح الإيجابية” التي سادت هذين الاجتماعين، معربا عن دعم بلاده لهذا الزخم الإيجابي الذي تولد من المائدتين المستديرتين الأولى والثانية لاعتبارهما “السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي توافقي”.

وشدد أيضا على ضرورة أن يبني المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستافان دي ميستورا على الزخم والتقدم الذي تم إحرازه واستئناف هذه العملية السياسية.

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