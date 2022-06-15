تزنيت : اعتداءات الرحل تخرج ساكنة أربعاء الساحل للاحتجاج

2022-06-15 / 15:06
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

خرجت ساكنة دوار بوزرز باربعاء الساحل بإقليم تزنيت، للاحتجاج
على استمرار اعتداءات الرعاة الرحل على ممتلكاتهم وما ألحقهم ذلك من اضرار كبيرة.

وتدوال كثير من النشطاء عبر تطبيقات الوتساب، صور و فيديوهات توثق للحظات واثار هجوم الرعاة الرحل على ممتلكات ساكنة الدوار، ورشق بيوتهم بالحجارة متسببين في أضرار بليغة .

الساكنة المتضررة خرجت للشارع العام ونظمت وقفة احتجاجية للتنديد بهذه الاعتداءات وتجاهل السلطات المحلية للأمر وعدم تطبيق القانون أو حتى ترحيل هؤلاء الرعاة الرحل مؤكدين استعدادهم مواصلة الاحتجاج والاستنكار لإيصال صوتهم ومعاناتهم للجهات المسؤولة محليا،إقليميا، جهويا ووطنيا.

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