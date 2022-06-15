أمن الجديدة يوقف مواطنا عربيا مبحوث عنه دوليا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة الجديدة، يوم الاثنين 13 يونيو الجاري، من توقيف مواطن من جنسية عربية يبلغ من العمر 44 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية البحرينية، وذلك لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.

وقد أوضحت عملية تنقيط المواطن الأجنبي الموقوف بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من السلطات القضائية البحرينية، لتنفيذ عقوبة سجنية صادرة في حقه لتورطه في عملية نصب مرتبطة باستثمارات وهمية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات البحرينية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.

ويأتي توقيف المشتبه به في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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