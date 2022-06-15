الملك يدعو إلى إنشاء “المعهد الافريقي للتعلم مدى الحياة”
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي السابع لليونسكو لتعلم الكبار CONFINTEA VII، الذي تحتضنه مدينة مراكش، إلى إنشاء “المعهد الافريقي للتعلم مدى الحياة”.
وأكد جلالة الملك في رسالة وجهها اليوم الأربعاء إلى المشاركين في هذا المؤتمر المنظم تحت شعار “تعلم الكبار وتعليمهم من أجل التنمية المستدامة: أجندة تحويلية” أن هذه المبادرة ذات البعد الإفريقي “تهدف إلى تقوية التنسيق والتعاون جنوب-جنوب في مجال تعلم الكبار والتعلم مدى الحياة.
وأبرز صاحب الجلالة، في هذه الرسالة التي تلاها رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، أن هذا المعهد سيشكل مركزا إقليميا لتقوية قدرات الجهات الفاعلة والمؤسسات والمنظمات الإقليمية في مجال التعلم مدى الحياة، مضيفا جلالته أن المعهد سيسمح بتبادل التجارب الناجحة، ونقل المعرفة، وتقاسم الخبرات فيما يخص تعلم الكبار وتعليمهم، لا سيما على مستوى مدن التعلم الافريقية.
وأوضح صاحب الجلالة أن هذه المؤسسة ستستهدف الفاعلين المحليين، من صناع القرار السياسي وكذا الممارسين، ورؤساء المنظمات غير الحكومية والباحثين، لتقييم السياسات العمومية للتعلم مدى الحياة، على نطاق قاري، وفق مقاربة تضع المتعلمات والمتعلمين والمكونات والمكونين في صلب الأولويات.
ودعا جلالة الملك من جهة أخرى إلى اعتماد إطار عمل جديد، تحت إسم “إطار عمل مراكش”، تيمنا بالمدينة التي تحتضن أشغال هذا المؤتمر، لتوجيه وتطوير تعلم الكبار وتعليمهم في العقد القادم.
وأكد صاحب الجلالة أن هذه الوثيقة المرجعية، التي تشكل خارطة طريق لـ 12 سنة المقبلة، تضع المتعلم الكبير في صلب السياسات التعلمية، وتكرس مبدأ التعلم مدى الحياة، كرافعة أساسية لتسريع بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جلالة الملك أنه إيمانا منها بضرورة تقوية وتنسيق عملية تتبع إنجاز التوجيهات التي ستصدر عن “إطار عمل مراكش”، وضمانا لاستمرارية الدينامية التي سيطلقها هذا المؤتمر العالمي، ارتأت المملكة المغربية أن تقترح تشكيل لجنة وزارية ما بعد CONFINTEA VII، تجتمع مرة كل سنة، وتسهر على التنزيل الفعلي لكل التوصيات المنبثقة عن المؤتمر.
19 تعليقات
نتمنى من هذا المؤتمر أن يخرج بنتيجة إيجابية استراتيجية جديدة ورئية مستقبلية للمغرب تستهدف جودة التعليم لجميع المغاربة.وعاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه.
لقد ابرز الملك محمد السادس نصره الله وايده في رسالته موجها إلى المشاركين في هذآ المؤتمر من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا والمغرب وبالتوفيق والمزيد من المثابرة والعطاء…
عاش الملك محمد السادس ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة حيث اوضح ان رسالته على أن المغرب سيحقق انجازات بفضل إنشائه مرصدا التعليم مدى الحياة وذلك راجع إلى الجودة…
ملكنا الغالي دائما حريص كل الحرص على توفير تعليم جيد جداً ذو كفاءات عليا ممتازة في المغرب.
كما أكد ملكنا الغالي دائما سباقا لحماية وطنه وشعبه في رسالته على أنه يتعين وضع التربية على المواطنة الصالحة والحسن المدني في المشروع التربوي لتحسيس بهذا القطاع التربوي..
ويبقى هذآ في عنق المسؤولين وذالك بدعم آليات التربية والتكوين والادماج والمواكبة والتمويل المخصص للنساء وتعزيزه مدى الحياة….
اعتقد بهذه النماذج الإستراتيجية تشكل السيادة المغربية في محاربة الأمية وتعليم الكبار مدى الحياة.عاس الملك محمد السادس نصره الله وايده…
نتمنى تحسين هذآ القطاع التعليمي لقد تضرر كليا منذ سنتين حتى الآن يجب على وزراة التعليم انت تراعي بجدية متطلبات التعليم في المغرب
شكرآ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده على ولوج النساء الى التعليم من أجل محاربة الأمية وتمكينهن اقتصاديا هاما حتى يتسنى لهن المساهمة في التنمية الاقتصادية مدى الحياة ومشاركتهن في عدة القطاعات بالمغرب وخارجه…
حفظ الله ملكنا الغالي الحنون يسعى دائما إلى تطوير العلم وجودته ويسهر دائما للخير وحماية المواطن المغربي…
رغم المجهودات المبذولة والجبارة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده فإن وزارة التربية والتعليم جد متهاونة في هذا القطاع التعليمي وبالاخص في القرى فالتعليم هناك مدمر ومهمش لا من ناحية الجودة ولا البنية التحتية والخدمات الخاصة ..مما يجعل هناك الهدر المدرسي المدرسي بكثرة وبالاخص لدى الإناث…
يجب إعادة النظر في التعليم في المجال القروي المتدهور ماديا ومعنويا…
التعليم في المغرب جد متدهور ليس هناك أي جودة عالية وممتازة هذآ مايجعل بعض الاباء و الامهات يمنعون أبنائهم بالمتابعة ويفضلون لهم الهجرة السرية عبر قوارب الموت ويضحي بانفسهم ….
نتمنى أن يتحقق ولو جزءا من رسالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير وبهذا نكونوا قد خففنا شيئا ما من الأمية..
خلاصة القول الملك محمد السادس نصره الله وايده يعمل مجهودات جبارة وطاكتيكية لإنقاذ التعليم في المغرب حيث يقوم بتغير منهجية التعليم ومحاربة الأمية. لارضاء المرأة المغربية واعطاء لها قيمة مهمة جدا…
رغم ذالك فإن التعليم لازال في المراتب الأخيرة تعليم فاشل فاشل جدا بجميع مقايسه…بالاخص في المدارس العمومية.
التعليم في خطر منذ الجائحة كوفيد 19 كورونا الى حد الآن يجب انقاذه لانه طغى عليه ظاهرة الغش في الامتحانات .. والنجاح الغير المستحق…
إنها مبادرة طيبة ومحمودة من عند صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ولكن يبقى المهام للمسؤولين في نحاح ما قدمه صاحب الجلالة في رسالته السامية للتخطيط والتطوير في قطاع التعليم. والنهوض به بمستقبل أفضل بكثير من السابق ..عاش الملك محمد السادس ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة…
يجب أن تكون الرغبة في التعليم من أجل إصلاحه وتغيره وأن تكون لدينا أطر تعليمة في المستوى المطلوب والحرص على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي حتى نكون قد حققنا اجيال المستقبل الجميل هههههههههههه..