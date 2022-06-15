سويسرا.. المدعي العام يطالب بسجن بلاتيني وبلاتر

2022-06-15 / 13:54
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هبة بريس - وكالات

طلب مكتب المدعي العام السويسري، اليوم الأربعاء، عقوبة السجن لمدة سنة و8 أشهر مع وقف التنفيذ بحق الفرنسي ميشال بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) والرئيس السابق للفيفا السويسري جوزيف بلاتر.

وحسب “فرانس برس”، يأتي هذا على خلفية قضية الاحتيال على الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.

وحسب الإدعاء السويسري، حصل بلاتيني على تعويض غير مبرر بقيمة مليوني فرنك سويسري (1.8 مليون يورو) بداعي أنه نظير عمل استشاري قدمه للفيفا بين عامي 1998 و2002.

وكانت القضية قد أثيرت عام 2015 وأنهت فترة رئاسة بلاتر للفيفا كما أوقفت حملة ترشح بلاتيني لخلافته.

وأوقف كل من بلاتر وبلاتيني لمدة 8 أعوام عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم من جانب لجنة القيم بالفيفا، لكن جرى تخفيف العقوبة بعدها لكل منهما من جانب محكمة التحكيم الرياضي الدولية.

وكرر بلاتر وبلاتيني التأكيد على براءتهما من ارتكاب أي مخالفات.

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