مطالب بتدخل الحكومة لإنصاف مهنيي النقل الذين حرمهم أصحاب “الكريمات” من الدعم

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجهت المنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعدد الوسائط رسالة للحكومة بشأن دعم و مواكبة مهنيي النقل الطرقي الذين لم يستفيدوا من دعم مهنيي المحروقات.

و حسب نص الرسالة التي تتوفر هبة بريس على نسخة منها، فقد جاء فيها أن الأمانة العامة الوطنية للمنظمة الديمقراطية للنقل و اللوجستيك متعدد الوسائط تنبه للإشكالات و المعيقات التي حالت دون إستفادة نسبة مهمة من مهنيي النقل الطرقي مستغلي المركبات من الدعم المادي المباشر المخصص لمواكبتهم للتغلب على الغلاء التصاعدي و غير المسبوق للمحروقات و لمادة الكازوال على الخصوص.

هاته المعيقات وفق المنظمة السالفة الذكر مرتبطة أساسا بالتسجيل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للمواكبة، رغم سلك كل المسارات الإدارية من مصالح خارجية لوزارة النقل و اللوجستيك و مصالح العمالات و الأقاليم لتقديم شكايات مباشرة بدون جدوى.

هذا الأمر، تضيف المنظمة، خلق إستياءا و تذمرا كبيرين في صفوف فئة واسعة من مهنيي النقل الطرقي البسطاء، و عمقت أزمة غلاء المحروقات من معاناتهم علما أن عددا كبيرا كذلك من السائقين المزاولين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة الذين يؤدون يوميا ثمن الكازوال حرموا من منحة المواكبة لجشع بعض أصحاب المركبات و عدم تدخل السلطات الوصية.

و أكدت منطمة النقل و اللوجيستيك أن الرأي العام الوطني و المهني لا تتوفر لديه كل المعطيات لحدود الساعة بخصوص عدد و نسبة مركبات النقل الطرقي التي استفادت فعليا من الدفعة الأولى والثانية من الإعانة المادية المباشرة، وكذا عدد و نسبة الشكايات التي تمت معالجتها و البث فيها لفائدة المهنيين.

و أكد البلاغ أن المنظمة باعتبارها جامعة شاملة لمختلف أنماط النقل و مهن اللوجستيك، تعتبر أن هذه الإعانة غير كافية للحفاظ على المستوى العادي لأسعار و تكلفة النقل وأن عددا كبيرا من المقاولات التي تشتغل في قطاع النقل تستعد لإعلان إفلاسها لعدم قدرتها على تحمل الارتفاع الصاروخي للمحروقات و بعض المواد الأساسية.

و أوضح المصدر ذاته أن الحكومة عليها أن تستحضر دور مهنيي القطاع و مساهمتهم في تدوير حركة الإقتصاد الوطني و تأمين الصادرات المغربية نحو دول إفريقيا جنوب الصحراء و جنوب أوروبا و حان الوقت لإعطاء الأولوية و الإهتمام الحكومي لهذه الفئة النشيطة من المجتمع.

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