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مواقف السيارات بسطات…أماكن محجوزة دون ترخيص وأخرى لا تؤدي الرسوم على علامات المنع

2022-06-15 / 13:13
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محمد منفلوطي_هبة بريس

أكد المصطفى فيرازي رئيس اللجنة المكلفة بالسير والجولان بجماعة سطات، أن مجموعة من المؤسسات لا تتوفر على رخص لوضع علامات عدم الوقوف أمامها، إضافة إلى أن البعض منها لا تؤدي الرسومات الجبائية المفروضة على العلامات المخصصة لوقوف سيارات نقل الأموال، رغم توصلهم بإشعارات من أجل تسوية الوضعية القانونية والجبائية من طرف الجماعة”.

وأضاف الفيرازي في تدوينة له على الفايسبوك، “أن لجنته ستتفاعل بشكل إيجابي مع مشكل ضعف مواقف السيارات بالمدينة، مؤكدا أنها ستدرس إمكانية إضافة عبارة مسموح الوقوف خارج أوقات العمل بالعلامات المثبتة أمام مختلف المؤسسات”.

هذا وتعيش مدينة سطات شبه اختناق على مستوى مواقف السيارات، قد تجعل أصحاب المركبات يسقطون أحيانا في شباك المخالفات وشبح “الديبناجات” التي تقطر سياراتهم وشاحناتهم دون شفقة ولا رحمة، حتى أن عملية الجر في غالب الأحيان تتم وفق إجراءات لا تحترم الشروط القانونية المضمنة في دفتر التحملات.

فعلى مستوى شارع الحسن الثاني على سبيل المثال لا للحصر، توجد العديد من المرافق العمومية والوكالات البنكية، التي تعد نقطة جذب لمواطنين ومواطنات موظفين وموظفات كل صباح ومساء، هنا تكمن الصعوبة البالغة ركن السيارات ومنهم من يضطر للتوقف في أماكن غير مسموح بها، ليتفاجأ باختفائها عبر نقلها صوب المستودع البلدي، وهو ما يتطلب من القائمين على تدبير الشأن المحلي البحث عن حلول بديلة من قبيل السماح بالتوقف للعموم أمام هذه المرافق خارج أوقات العمل.

ويشار، أن السلطات الأمنية اتخذت سلسلة من الإجراءات القانونية لزجر مخالفي قانون السير والجولان، عبر انزال العقوبات وتحرير محاضر المخالفات، والتي طالت حتى الذين توقفوا اضطرارا أمام وكالات بنكية أو أمام إداراتهم العمومية كموظفين بها، وجد العديد من المواطنين وخاصة السائقين أنفسهم أمام المساءلة القانونية مع تأذية الغرامات، كل ذلك يجري في ظل النقص الحاصل على مستوى مواقف السيارات بالمدينة مقارنة مع حجم حركة السير التي باتت تعرفه، هذا في الوقت الذي لا يختلف فيه اثنان عن كون تطبيق القانون في وجه مخالفي قواعد السير والجولان، بدون استثناء هو من قبيل التنزيل الصحيح والسليم لمضامين الدستور الذي لا ينبغي لأي كان المزايدة عليه أو الاحتجاج على حسن وسير تطبيقه في مواجهة كافة أنواع المخالفات، لكن الملاحظة التي يجب التعامل معها وحتى لا يسقط السائقون في فخ مخالفات التوقف غير القانوني، هو أن مدينة سطات تعرف خصاصا مهولا على مستوى مواقف السيارات لاسيما قبالة الإدارات العمومية.

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