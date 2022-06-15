فتحي جمال: “سنشاهد مدربين مغاربة في الدوريات الأوروبية في غضون السنتين المقبلتين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد فتحي جمال، مدير التكوين بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، صبيحة اليوم، ندوة صحافية بمركب محمد السادس لكرة القدم.

و تطرق فتحي جمال خلال هاته الندوة لحصيلة و تقييم الدورات التكوينية الخاصة بالمدربين، وبرنامج الدورات التكوينية المستقبلية، فضلا عن الحديث حول البطاقة المهنية الخاصة بالمدربين التي ستعتمد من طرف الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

كما قدم فتحي جمال أيضا معطيات عن عدد المدربين الحاصلين على كافة أنواع الديبلومات المعتمدة في المغرب و الكاف، فضلا على تقديمه المنصة الجديدة الخاصة بتسجيل المدربين وشروط الولوج إلى التكوين الخاص بA CAF .

كما تطرق مدير التكوين السالف الذكر خلال هذه الندوة الصحافية إلى التظاهرات التقنية التي أقيمت ببلادنا أو التي سيتم تنظيمها مستقبلا والمنظمة من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم و كذا الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

و في إجابته على أسئلة الزملاء الصحافيين، أكد فتحي جمال أن المغرب يتوفر على كفاءات تقنية في عالم التدريب مشهود لها بالتميز، و على لاعبين دوليين و قدماء من الطراز العالي و ما كان ينقصهم فقط هو الديبلومات العليا المعتمدة من طرف الكاف و هو ما حرصت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعليمات مباشرة من فوزي لقجع على تجسيده و تنزيله.

و أوضح جمال أن المغرب اليوم بات يتوفر على عدد مهم من المدربين الحاصلين على شهادة كاف برو التي ستخولهم مستقبلا التدريب في الاتحادين الآسيوي و الأوروبي بعد أن يتم اعتماد التكوينات التي برمجت من طرف الفيفا.

و قال فتحي جمال: “المدربين المغاربة متميزين و كان العائق الوحيد باش يدربو في أوروبا أو آسيا هو الشواهد المفروضة و المعترف بها، من هنا لعامين أو ثلاث سنوات كأقصى تقدير ممكن نشوفو مدربين مغاربة في كبريات الأندية العالمية”.

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