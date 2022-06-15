أردوغان: موقفنا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

هبة بريس - وكالات

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تغير موقفها الرافض لانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، حتى تتخذا خطوات واضحة تجاه “مكافحة الإرهاب”.

وقال أردوغان، في تصريحات متلفزة، اليوم الأربعاء: “لن نغير موقفنا بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو حتى تتخذا خطوات واضحة وملموسة تجاه مكافحة الإرهاب”.

وكانت الرئاسة التركية، قد أكدت يوم الاثنين، أن الرئيس رجب طيب أردوغان، سيؤكد خلال اجتماعات حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقررة نهاية الشهر الجاري في مدريد، على عدم تنازل أنقرة عن موقفها حيال “الدول الداعمة للإرهاب”، في إشارة إلى السويد وفنلندا.

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