عقب تكريمه في المغرب ..فنان جزائري يشعل منصات التواصل الاجتماعي بكلامه المؤثر

نجلاء مزيان

كرم المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته الثامنة عشر، الممثل الجزائري المقيم بالديار الفرنسية سامي نصري.

و استطاع الممثل الجزائري الفرنسي أن يلهب منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه المؤثر عقب تكريمه بذات المهرجان.

و قال بطل سلسلة أفلام “تاكسي”: ” بعد 35 سنة في مشواري المهني، المغرب وأرض المغرب تكرمني، الحمد لله و شكرا للشعب المغربي، شكرا لمهرجان السينما والهجرة بأكادير”.

و لاق خبر تكريم الفنان سامي نصري ذو الاصول الجزائرية بالمغرب، صدى طيب كما تفاعل معه العديد من النشطاء معتبرين أن المغرب بلد الفن و التسامح و كذا احترام و تقدير الفنان.

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