عقب تكريمه في المغرب ..فنان جزائري يشعل منصات التواصل الاجتماعي بكلامه المؤثر

2022-06-15 / 13:18
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نجلاء مزيان

كرم المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير في دورته الثامنة عشر، الممثل الجزائري المقيم بالديار الفرنسية سامي نصري.

و استطاع الممثل الجزائري الفرنسي أن يلهب منصات التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه المؤثر عقب تكريمه بذات المهرجان.

و قال بطل سلسلة أفلام “تاكسي”: ” بعد 35 سنة في مشواري المهني، المغرب وأرض المغرب تكرمني، الحمد لله و شكرا للشعب المغربي، شكرا لمهرجان السينما والهجرة بأكادير”.

و لاق خبر تكريم الفنان سامي نصري ذو الاصول الجزائرية بالمغرب، صدى طيب كما تفاعل معه العديد من النشطاء معتبرين أن المغرب بلد الفن و التسامح و كذا احترام و تقدير الفنان.

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تعليق واحد

  1. نحن الغرباء و انتم اصحاب الدار. مرحبا بكل الناس في بلدي المضياف المغرب. نزلتهم اهلا وسهلا .

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