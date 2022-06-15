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قطر: مخطط الحكم الذاتي هو أساس أي حل واقعي لنزاع الصحراء

2022-06-15 / 12:55
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هبة بريس

أكدت دولة قطر، بنيويورك أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، أن مخطط الحكم الذاتي “البناء” الذي قدمه المغرب هو أساس لأي حل واقعي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وأعرب ممثل قطر، في كلمة له خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، عن دعم بلاده لجهود الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير التوصل إلى حل سياسي دائم ومتوافق عليه في إطار العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة واحترام السيادة الوطنية المغربية.

كما رحب، في هذا السياق، بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإعادة إطلاق العملية السياسية حول الصحراء المغربية، معربا عن رغبته في التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع بما يخدم مصلحة كل الأطراف وتعزيز الاستقرار والتعاون في المنطقة.

علاوة على ذلك، أشاد الدبلوماسي القطري بالجهود التي يبذلها المغرب للنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء المغربية.

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