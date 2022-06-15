سيول جارفة بسبب الأمطار القوية تغرق مدينة فاس

2022-06-15 / 12:12
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هبة بريس _ هبة بريس

أغرقت السيول الجارفة ليلة أمس الثلاثاء مدينة فاس ، بعد هطول أمطار عاصفية ورعدية قوية، ما أدى إلى غرق طرقات و توقف حركة السير على مستوى عدد من المحاور الطرقية منها قنطرة زواغة كل المجالس السابقة لم تلقى لها حل .

و تسببت الأمطار الطوفانية في سيول جارفة حولت أزقة وشوارع المدينة إلى برك مائية في أحياء شعبية خصوصاً على رأسها أحياء زواغة و بنسودة هنا يتبين أن دور المعارضة وحضورها ضروري بجماعة زواغة عوض التغيب من دورتين مفروض الحضور لفك مشاكل الساكنة وليس الصراعات السياسية الفارغة ما ذنب المواطن.
و ذكرت مصادر ل ” هبة بريس ” ، ان الأمطار تسببت في سقوط عدد من الأشجار والأعمدة الكهربائية دون تسجيل خسائر في الأرواح، قبل أن تتدخل السلطات المحلية في إطار اختصاصها بتنسق مع مختلف المصالح ومواجهة كل ما من شأنه أن يشكل خطرا على الساكنة

مديرية الأرصاد الجوية كانت قد حذرت من زخات رعدية محلية فوق مرتفعات الاطلس والريف وشمال ووسط البلاد.

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