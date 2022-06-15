مصرع شخصين في حريق للغابات بالجزائر

2022-06-15 / 11:56
3
هبة بريس - وكالات

لقي شخصان حتفهما مساء الثلاثاء، إثر حرائق اندلعت في عدة مناطق من محافظة سكيكدة شرقي الجزائر، التهمت مساحات شاسعة من الغابات، حسب تقارير رسمية.

وقالت إدارة المحافظة في بيان الأربعاء، إن الحرائق “خلّفت وفاة ضحيتين (اختناقاً) في منطقتي رمضان جمال وبيسي بعزابة، إلى جانب احتراق مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة والغابية”.

ووجّه وزير الداخلية كمال بلجود، تعليماته “من أجل الاستعانة بالفرقة الجوية للحماية المدنية (مروحية مخصصة للإطفاء)، كدعم للرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، كما تم تسجيل تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

من جانبها قالت إدارة الحماية المدنية بالمحافظة في منشورات صباح الأربعاء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن عمليات إخماد الحرائق متواصلة منذ الثلاثاء في عدة مناطق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سويسرا.. المدعي العام يطالب بسجن بلاتيني وبلاتر

سويسرا.. المدعي العام يطالب بسجن بلاتيني وبلاتر

2022-06-15 / 13:54
Photo of أردوغان: موقفنا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو

أردوغان: موقفنا لن يتغير حول انضمام السويد وفنلندا إلى…

2022-06-15 / 13:02
Photo of بعد 5 أيام.. السلطات الهندية تنجح بإنقاذ طفل سقط في بئر عميق

بعد 5 أيام.. السلطات الهندية تنجح بإنقاذ طفل سقط…

2022-06-15 / 10:23
Photo of وفاة مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى.. الأمم المتحدة: “ماتا غرقا”

وفاة مغربيين من القبعات الزرق في إفريقيا الوسطى.. الأمم…

2022-06-15 / 10:07
Photo of جنيف..34 دولة تجدد موقفها حول قضية الصحراء المغربية

جنيف..34 دولة تجدد موقفها حول قضية الصحراء المغربية

2022-06-14 / 23:23
Photo of التضخم في السويد يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1991

التضخم في السويد يسجل أعلى مستوياته منذ عام 1991

2022-06-14 / 22:46
Photo of قصة ريان… طفل آخر عالق في بئر مليء بالأفاعي منذ 4 أيام بالهند

قصة ريان… طفل آخر عالق في بئر مليء بالأفاعي…

2022-06-14 / 22:37
Photo of السعودية.. السجن لقضاة ومسؤولين سابقين أدينوا بـ”الفساد”

السعودية.. السجن لقضاة ومسؤولين سابقين أدينوا بـ”الفساد”

2022-06-14 / 22:01
Photo of الأكبر في تاريخ البحرين”.. تعديل وزاري يضم 4 سيدات

الأكبر في تاريخ البحرين”.. تعديل وزاري يضم 4 سيدات

2022-06-14 / 20:17
Photo of فرنسا تعلق على الأزمة بين إسبانيا والجزائر

فرنسا تعلق على الأزمة بين إسبانيا والجزائر

2022-06-14 / 18:10

‫3 تعليقات

  1. غدا سيقولون ان المغرب هو من خنقهم
    عشرة فعقال لا يعرفون شيئا غير معاكسة المغرب

  3. العسكر البليد والهرم:
    ايادي المغرب وراء كل مصيبة تصيب العجزة المتحللة.مع الاسف لشعب الجزائري هو الذي يدفع الثمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق