مصرع شخصين في حريق للغابات بالجزائر

هبة بريس - وكالات

لقي شخصان حتفهما مساء الثلاثاء، إثر حرائق اندلعت في عدة مناطق من محافظة سكيكدة شرقي الجزائر، التهمت مساحات شاسعة من الغابات، حسب تقارير رسمية.

وقالت إدارة المحافظة في بيان الأربعاء، إن الحرائق “خلّفت وفاة ضحيتين (اختناقاً) في منطقتي رمضان جمال وبيسي بعزابة، إلى جانب احتراق مساحات شاسعة من الأشجار المثمرة والغابية”.

ووجّه وزير الداخلية كمال بلجود، تعليماته “من أجل الاستعانة بالفرقة الجوية للحماية المدنية (مروحية مخصصة للإطفاء)، كدعم للرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، كما تم تسجيل تدخل أفراد الجيش الوطني الشعبي”.

من جانبها قالت إدارة الحماية المدنية بالمحافظة في منشورات صباح الأربعاء على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، إن عمليات إخماد الحرائق متواصلة منذ الثلاثاء في عدة مناطق.

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